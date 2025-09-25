  • KHI: Partly Cloudy 30.2°C
توانائی کے گردشی قرضے سے نمٹنا بہت بڑی کامیابی، لائن لاسز بڑا چیلنج ہے، وزیراعظم

ویب ڈیسک شائع September 25, 2025 اپ ڈیٹ September 25, 2025 01:16pm
— فوٹو: ڈان نیوز
— فوٹو: ڈان نیوز

وزیراعظم شہباز شریف نے گردشی قرضے کے منصوبے کو اجتماعی کاوشوں کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ گردشی قرضے کے مسئلے سے نمٹنا بہت بڑی کامیابی ہے، توانائی کے شعبے کے لائن لاسز بڑا چیلنج ہے۔

شعبہ توانائی کے گردشی قرضے کے خاتمےکے لیے طے شدہ منصوبےکی افتتاحی تقریب سے نیویارک سے بذریعہ ویڈیو لنک خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ گردشی قرضہ مسلسل بڑھتا اور ہمارے وسائل نگلتا جارہا تھا، پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ اس مسئلے کو کامیابی سے حل کیا گیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ وزیرتوانائی کی سربراہی میں ٹاسک فورس نے مستعدی سے کام کیا اور آئی پی پیز کے ساتھ کامیاب مذاکرات کیے، یہ پوری حکومت اور اسٹیک ہولڈرز کی کامیابی ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اس حوالے سے پنجاب بینک کے سربراہ ظفر مسعود اور گورنر اسٹیٹ بینک نے اہم کردار ادا کیا۔

وزیراعظم نے کہا کہ اس معاملے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پس منظر میں بے پناہ سپورٹ تھی، ان تمام عوام کے نتیجے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔

انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے اہم ملاقات ہوئی، ایم ڈی آئی ایم ایف نے پاکستان کی معاشی بہتری کی تعریف کی، وزیراعظم نے کہا کہ میرے کانوں نے پہلی بار آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے تعریف سنی ہے، سربراہ آئی ایم ایف نے سیلاب کے حوالے سے تعاون کرنے کی بھی یقینی دہانی کرائی ہے۔

شہباز شریف نے کہا کہ اگر اسی طرح سے چلیں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اس کامیابی کا کریڈٹ ٹیم پاکستان کوجاتا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ ڈسکوز کی نجکاری اگلا مرحلہ ہے، ڈسٹری بیوشن لائنز اور لائن لاسز بڑے چیلنجز ہیں، اس حوالے سے بڑے اعتماد اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔

اس سے قبل وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ گردشی قرضے کے خاتمے کے لیے ایک سال سے کوششیں جاری تھیں، گردشی قرضے کے خاتمے کی اسکیم اہم سنگ میل ہے، گردشی قرضے کے خاتمے کے شعبے پر دور رس اثرات مرتب ہوں گے، توانائی کے شعبے کے ٹیکسوں میں کمی لانے پر بھی کام کریں گے۔

پاورسیکٹر کا گردشی قرضہ کم کرنے کیلئے بڑی پیش رفت، حکومت اور بینکوں کے درمیان معاملات طے

سرکلر ڈیٹ کے خاتمے کی حکومتی منظوری کے باوجود پاور سیکٹر کے گردشی قرضے میں اضافے کا انکشاف

وفاقی کابینہ نے توانائی سیکٹر کا گردشی قرض ختم کرنے کی منظوری دے دی

