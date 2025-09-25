ڈپلومیٹک پاسپورٹ کیس: سابق وزیراعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس پر فرد جرم عائد
اسلام آباد کی مقامی عدالت نے سابق وزیراعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس پرڈپلومیٹک پاسپورٹ کیس میں فرد جرم عائد کردی، ملزم نے صحت جرم سے انکار کردیا۔ عدالت نے اگلی سماعت پر استغاثہ کے گواہان کو طلب کرلی۔
ڈان نیوز کے مطابق اسلام آباد کے جوڈیشل مجسٹریٹ احمد شہزاد گوندل نے سابق وزیراعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس پرڈپلومیٹک پاسپورٹ کیس کی سماعت کرتے ہوئے فرد جرم عائد کی جس پر سردار تنویر الیاس نے صحت جرم سے انکار کردیا۔
عدالت نے اگلی سماعت پر استغاثہ کے گواہان کو طلب کرتے ہوئے مزید سماعت 6 اکتوبر تک ملتوی کردی۔
واضح رہے کہ گزشتہ سال گرفتاری کے بعد جسمانی ریمانڈ کے لیے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں پیشی کے موقع پر ایف آئی اے پراسیکیوٹر نے مؤقف اپنایا تھا کہ سردار تنویر الیاس نے وزیراعظم کا عہدہ چھوڑنے کے بعد ڈپلومیٹک پاسپورٹ استعمال کیا.
پراسیکیوٹر نے بتایا تھا کہ وہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ پر سعودی عرب گئے، جبکہ قانون کے مطابق وہ وزیراعظم کا عہدہ چھوڑنے کے بعد پاسپورٹ استعمال نہیں کرسکتے تھے۔
یاد رہے کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ سردار تنویر الیاس 2022 میں آزاد جموں و کشمیر کے 14ویں وزیراعظم منتخب ہوئے تھے۔