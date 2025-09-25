  • KHI: Partly Cloudy 30.2°C
  • LHR: Clear 36.9°C
  • ISB: Sunny 31°C
سونے کی فی تولہ قیمت میں کئی روز بعد 2 ہزار روپے کی کمی

ویب ڈیسکشائع 25 ستمبر 2025 02:32pm
— فوٹو: رائٹرز
ملک میں سونے کی قیمت میں کئی روز بعد 2 ہزار روپے کی کمی آگئی، گزشتہ روز قیمت میں کوئی ردو بدل نہیں ہوا تھا، عالمی مارکیٹ میں بھی سونا 20 ڈالر فی اونس سستا ہوگیا۔

آل پاکستان صرافہ جمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق 24 قیراط سونے کی فی تولہ قیمت 2 ہزار روپے کمی کے بعد 3 لاکھ 96 ہزار 800 روپے رہی جو گزشتہ کاروباری روز 3 لاکھ 98 ہزار 800 روپے تھی۔

24 قیراط سونے کے 10 گرام کی قیمت بھی ایک ہزار 714 روپے کم ہو کر 3 لاکھ 40 ہزار 192 روپے رہی جو پہلے 3 لاکھ 41 ہزار 906 روپے تھی، جبکہ 22 قیراط سونے کے 10 گرام کی قیمت ایک ہزار 571 روپے کمی کے بعد 3 لاکھ 11 ہزار 854 روپے پر آ گئی جو گزشتہ روز 3 لاکھ 13 ہزار 425 روپے تھی۔

عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت 20 ڈالر کمی کے بعد 3 ہزار 750 ڈالر فی اونس رہی جو پہلے 3 ہزار 770 ڈالر تھی۔

دوسری جانب چاندی کی قیمت میں اضافہ دیکھنے میں آیا، 24 قیراط چاندی کی فی تولہ قیمت 26 روپے بڑھ کر 4 ہزار 663 روپے ہو گئی جو گزشتہ روز 4 ہزار 637 روپے تھی، جبکہ 10 گرام چاندی 22 روپے بڑھ کر 3 ہزار 997 روپے پر پہنچ گئی جو پہلے 3 ہزار 975 روپے تھی۔

بین الاقوامی مارکیٹ میں بھی چاندی کی قیمت 0.26 ڈالر اضافے کے ساتھ 44.36 ڈالر فی اونس رہی جو اس سے قبل 44.10 ڈالر تھی۔

