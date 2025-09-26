  • KHI: Partly Cloudy 25.6°C
  • LHR: Clear 29°C
  • ISB: Clear 23.4°C
  • KHI: Partly Cloudy 25.6°C
  • LHR: Clear 29°C
  • ISB: Clear 23.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

پاکستان میں فضائی آلودگی کی ایک بڑی وجہ گاڑیوں سے دھویں کا اخراج ہے، ماہر صحت

ویب ڈیسکشائع 26 ستمبر 2025 12:04am
— فائل فوٹو : ڈان
— فائل فوٹو : ڈان

سابق نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا ہے کہ پاکستان میں فضائی آلودگی کی ایک بہت بڑی وجہ گاڑیوں سے زہریلے دھویں کا اخراج ہے۔

ڈان نیوز کے پروگرام ’ذرا ہٹ کے‘ میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ظاہر ہے کہ انسان نے سانس لینا ہے، اگر آلودگی سے بھری ہوئی سانس لیں گے جس میں زہر آلود پارٹیکلز ہوں گے تو وہ آپ کے جسم کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔

ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ رہائشی علاقوں میں فیکٹریاں لگ گئیں، اگر کوئی فیکٹری 15 ارب روپے کی لگی لیکن اس میں ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں لگائے کہ فضا میں آلودگی نہ پھیلے۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان میں فضائی آلودگی کی ایک بہت بڑی وجہ گاڑیوں سے زہریلے دھویں کا اخراج ہے، مزید کہنا تھا کہ اسموگ کی وجہ سے بہت زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں، جس میں پھیپڑوں کی بیماروں سے لے کر آنکھوں کی بیماریاں ہوتی ہیں، جبکہ یہ ہارٹ اٹیک، ٹینشن اور فالج کی بہت بڑی وجہ ہے کیونکہ یہ نالیوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔

قبل ازیں، پروگرام کے میزبان وسعت اللہ خان نے تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تو سردیاں آئی بھی نہیں ہیں، لیکن ایئر کوالٹی کی ابتری کے لحاظ سے لاہور نے اپنا عالمی ٹائٹل برقرار رکھا ہے، اس وقت لاہور اول درجے پر ہے، جبکہ فضائی آلودگی کے حوالے سے ڈھاکا دوسرے اور انڈونییشا کا دارالحکومت جکارتہ تیسرے نمبر پر ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ جب نومبر کے بعد وسطی پنجاب بشمول لاہور کو اسموگ اپنی لپیٹ میں لے گا تو وہ وہ گزشتہ برس سے خراب ہوسکتا ہے، دمہ، دل اور پھیپڑوں کے امراض بڑھیں گے۔

وسعت اللہ خان نے کہا کہ اگر اسے کنٹرول کرنے کا کوئی پیشگی منصوبہ ہے تو فی الحال بند فیصلہ ساز کمروں میں ہی شاید ہوگا، ٹریفک کا دھواں ویسا ہی ہے، فیکٹریاں ویسے ہی دھواں اگل رہی ہیں۔

موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے لیے ڈان میڈیا گروپ کی مہم بریتھ پاکستان کا حصہ بنیں۔
1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

اسلامی نظریاتی کونسل نے انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخی کا ملزم قرار دیدیا

2

ٹرمپ کی طالبان حکومت کو دھمکیاں، کیا امریکا ایک اور افغان جنگ مسلط کرنے جارہا ہے؟

3

امریکا کے بعد چین ایئرکرافٹ کیریئر سے جدید لڑاکا طیارے لانچ کرنے والا دوسرا ملک بن گیا

4

دلہن دولہے کی ماں سے بھی بڑی، جاپان میں 63 سالہ خاتون اور 31 سالہ نوجوان کی انوکھی شادی

5

زوبین گرگ کی لاش بھارت پہنچنے پر لوگوں کا سمندر امڈ آیا، پولیس اہلکار بھی رو پڑے

6

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

7

ٹرمپ، غزہ امن معاہدے کیلئے مسلم حکمرانوں کے تعاون کے خواہاں

8

ابرار احمد اور ہسارنگا کا وکٹ حاصل کرنے کے بعد ایک دوسرے کے انداز میں جشن، ویڈیو وائرل

کارٹون

کارٹون : 25 ستمبر 2025
کارٹون : 24 ستمبر 2025