پنجاب میں سیلاب سے 3 ہزار سے زائد اسکول متاثر، ہزاروں طلبہ کا تعلیمی سلسلہ خطرے میں
صوبہ پنجاب میں تباہ کن سیلاب کے باعث 3 ہزار سے زائد اسکول غیر فعال ہو گئے، جس سے ہزاروں بچوں کا تعلیمی مستقبل داؤ پر لگ گیا۔
ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق پنجاب کے وزیر برائے اسکول ایجوکیشن رانا سکندر حیات نے جمعرات کو کہا کہ سیلاب کے باعث 3 ہزار اسکول تباہ ہو چکے ہیں، جس سے ہزاروں طلبہ کی تعلیم شدید متاثر ہوئی ہے۔
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال (یونیسیف) کی نمائندہ برائے پاکستان پرنیلے آئرنسائیڈ سے ملاقات کے دوران رانا سکندر حیات گفتگو کر رہے تھے جس میں مختلف تعلیمی منصوبوں پر پیشرفت کا جائزہ لیا گیا، اجلاس میں بہتر نتائج کے لیے تعاون کو مزید مستحکم کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔
وزیر نے یونیسف کی نمائندہ کو بتایا کہ صوبے میں سیلاب کی وجہ سے محکمہ اسکول ایجوکیشن کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ پہلے ہی سہولیات کی کمی تھی لیکن آفت نے ہزاروں اسکول تباہ کر دیے، جن میں سے کئی اب بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ محکمہ اب ان اسکولوں کی بحالی کے چیلنج سے دوچار ہے اور بے گھر طلبہ کی تعلیمی ضروریات پوری کرنے کے لیے فعال اسکولوں میں تین شفٹوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔
وزیر نے کہا کہ متاثرہ اسکولوں کی بحالی میں تقریباً تین ماہ لگیں گے، اس دوران حکومت نے منصوبہ بنایا ہے کہ نجی عمارتیں کرائے پر لی جائیں اور متاثرہ علاقوں میں خیمہ اسکول قائم کیے جائیں تاکہ تعلیمی سلسلہ جاری رہے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ سیلاب متاثرہ علاقوں کے طلبہ کی سیمسٹر فیس معاف کر دی گئی ہے اور انہیں وظیفے بھی دیے جائیں گے۔
کئی دیہات زیرِ آب
دوسری جانب سرکاری دعووں کے باوجود کہ پنجاب بھر میں سیلابی پانی کم ہو رہا ہے، دریائے ستلج پر نوراجا بھٹہ کے بند میں تین شگاف پڑنے سے تباہ کن جھیلیں بن گئی ہیں جنہوں نے ملتان، لودھراں اور بہاولپور کے کئی دیہات کو ایک ہفتے سے زائد عرصے سے ڈبو رکھا ہے۔
جلالپور پیروالہ، لودھراں اور بہاولپور کے مشرقی علاقے بدستور سنگین صورتحال سے دوچار ہیں جہاں نوراجا بھٹہ، بستی لنگ، کوٹلہ چاکر، بہادرپور، موضع کانو، کندیر، جھائیو، دیپل، طروط بشارت، دیلی راجن پور، بیلایوالا، دنیاپور، جھنگرا، مرادپور سوئیوالا اور سبرا سمیت کئی دیہات 8 سے 10 فٹ گہرے پانی میں گھرے ہوئے ہیں، اس دباؤ نے گھروں اور املاک کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔
ایک مقامی شخص الطاف لنگ نے تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ پانی اتر نہیں رہا، تقریباً 70 فیصد گھر پہلے ہی گر چکے ہیں اور اگر کچھ نہ کیا گیا تو باقی بھی گر جائیں گے، کھڑا پانی اپنا رنگ بدل رہا ہے اور اب پانی سے پھیلنے والی بیماریاں عام ہو رہی ہیں، یہ ایک صحت عامہ کا بحران بنتا جا رہا ہے۔
مقامی باشندوں نے قریبی موٹروے کو رکاوٹ قرار دیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ موٹروے کے نیچے پانی کے گزر کے لیے بنائے گئے کلورٹس ناکافی ہیں اور پانی کو روک کر بند کا کام کر رہے ہیں۔
الطاف لنگ کا کہنا تھا کہ موٹروے ویسے بھی ٹریفک کے لیے استعمال کے قابل نہیں رہی، حکام کو چاہیے کہ اسے توڑ کر پانی کا اخراج ممکن بنائیں، موجودہ کلورٹس پانی کے گزر کے لیے نہیں بنے بلکہ صرف مقامی افراد اور مویشیوں کے گزرنے کے لیے ہیں اور وہ بھی مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں۔
نیشنل ہائی وے اتھارٹی (این ایچ اے) کے جنرل منیجر کاشف نواز نے ڈان کو بتایا کہ موٹروے توڑنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور پانی نیچے کلورٹس سے گزر رہا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ کمزور مقامات کو مضبوط کرنے کے لیے پتھر رکھے جا رہے ہیں تاکہ موٹروے محفوظ رہے، البتہ کلورٹس بند نہیں کیے گئے۔