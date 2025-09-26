  • KHI: Partly Cloudy 32.1°C
  • LHR: Clear 36.7°C
  • ISB: Clear 31.4°C
  • KHI: Partly Cloudy 32.1°C
  • LHR: Clear 36.7°C
  • ISB: Clear 31.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں 5.5 شدت کا زلزلہ

ویب ڈیسک شائع September 26, 2025 اپ ڈیٹ September 26, 2025 01:20pm
— فائل فوٹو: وائٹ اسٹار
— فائل فوٹو: وائٹ اسٹار

پشاور، سوات اور چترال سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں آج صبح 5.5 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا ہے۔

پاکستان تین بڑی عربی، یورو-ایشیائی اور بھارتی ٹیکٹونک پلیٹوں پر واقع ہے، جو ملک کے اندر 5 زلزلہ زونز تشکیل دیتی ہیں، متعدد فالٹ لائنز کے ملاپ کی وجہ سے یہاں ٹیکٹونک سرگرمیاں اکثر پیش آتی رہتی ہیں۔

محکمہ موسمیات کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق زلزلہ آج صبح 8 بج کر 17 منٹ پر آیا، جس کا مرکز افغانستان کے ہندوکش خطے میں 195 کلومیٹر گہرائی پر تھا، اس کی شدت 36.51 درجۂ شمالی عرض بلد اور 70.98 درجۂ مشرقی طول بلد پر ریکارڈ کی گئی۔

پی ایم ڈی کے مطابق جھٹکے چترال، پشاور اور سوات میں محسوس کیے گئے، جبکہ پشتونخوا ٹائمز نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بتایا کہ ہلکے جھٹکے اٹک، لوئر دیر اور اپر دیر میں بھی محسوس ہوئے۔

رواں ماہ کے آغاز میں افغانستان میں 6.0 شدت کے زلزلے نے 1400 سے زائد افراد کی جان لے لی اور متعدد گھر تباہ کر دیے تھے، جبکہ اس زلزلے کے جھٹکے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بھی محسوس کیے گئے، تاہم پاکستان میں کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔

چند روز بعد ہندوکش خطے میں ایک اور 5.9 شدت کا زلزلہ آیا، جس کے جھٹکے جڑواں شہروں اور خیبر پختونخوا کے بعض حصوں میں محسوس کیے گئے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

اسلامی نظریاتی کونسل نے انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخی کا ملزم قرار دیدیا

2

ٹرمپ کی طالبان حکومت کو دھمکیاں، کیا امریکا ایک اور افغان جنگ مسلط کرنے جارہا ہے؟

3

امریکا کے بعد چین ایئرکرافٹ کیریئر سے جدید لڑاکا طیارے لانچ کرنے والا دوسرا ملک بن گیا

4

دلہن دولہے کی ماں سے بھی بڑی، جاپان میں 63 سالہ خاتون اور 31 سالہ نوجوان کی انوکھی شادی

5

زوبین گرگ کی لاش بھارت پہنچنے پر لوگوں کا سمندر امڈ آیا، پولیس اہلکار بھی رو پڑے

6

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

7

ٹرمپ، غزہ امن معاہدے کیلئے مسلم حکمرانوں کے تعاون کے خواہاں

8

ابرار احمد اور ہسارنگا کا وکٹ حاصل کرنے کے بعد ایک دوسرے کے انداز میں جشن، ویڈیو وائرل

کارٹون

کارٹون : 26 ستمبر 2025
کارٹون : 25 ستمبر 2025