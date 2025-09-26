سونے کی قیمت میں مسلسل دوسرے روز کمی، عالمی مارکیٹ میں بھی 10 ڈالر سستا ہوگیا
ملک میں سونے کی قیمت میں مسلسل دوسرے روز بھی کمی ہوئی ہے، عالمی مارکیٹ میں بھی سونا 10 ڈالر فی اونس سستا ہوگیا۔
سرکاری خبر رساں ادارے ’اے پی پی‘ نے آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ جمعہ کو 24 قیراط سونے کی قیمت میں ایک ہزار روپے کمی ہوئی اور یہ 3 لاکھ 96 ہزار 800 روپے فی تولہ سے کم ہو کر 3 لاکھ 95 ہزار 800 روپے فی تولہ پر فروخت ہوا۔
24 قیراط کے 10 گرام سونے کی قیمت بھی 858 روپے کمی کے بعد 3 لاکھ 40 ہزار 192 روپے سے کم ہو کر 3 لاکھ 39 ہزار 334 روپے ہو گئی، جبکہ 22 قیراط کا 10 گرام سونا 787 روپے کمی کے بعد 3 لاکھ 11 ہزار 854 روپے سے 3 لاکھ 11 ہزار 67 روپے پر آگیا۔
عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت 10 ڈالر کمی سے 3 ہزار 750 ڈالر سے کم ہو کر 3 ہزار 740 ڈالر فی اونس پر آگئی۔
دوسری جانب چاندی کی فی تولہ قیمت میں 64 روپے اضافہ ہوا اور یہ 4ہزار 599 روپے ہوگئی، جبکہ 10 گرام چاندی کی قیمت 55 روپے اضافے سے 3 ہزار 942 روپے ریکارڈ کی گئی۔
ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی مارکیٹ میں چاندی کی قیمت 0.64 ڈالر اضافے سے 44.36 ڈالر سے بڑھ کر 45 ڈالر فی اونس ہوگئی۔