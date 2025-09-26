  • KHI: Partly Cloudy 30°C
  • LHR: Clear 35°C
  • ISB: Clear 28.7°C
  • KHI: Partly Cloudy 30°C
  • LHR: Clear 35°C
  • ISB: Clear 28.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

سونے کی قیمت میں مسلسل دوسرے روز کمی، عالمی مارکیٹ میں بھی 10 ڈالر سستا ہوگیا

ویب ڈیسک شائع September 26, 2025 اپ ڈیٹ September 26, 2025 04:42pm
— فائل فوٹو: رائٹرز
— فائل فوٹو: رائٹرز

ملک میں سونے کی قیمت میں مسلسل دوسرے روز بھی کمی ہوئی ہے، عالمی مارکیٹ میں بھی سونا 10 ڈالر فی اونس سستا ہوگیا۔

سرکاری خبر رساں ادارے ’اے پی پی‘ نے آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ جمعہ کو 24 قیراط سونے کی قیمت میں ایک ہزار روپے کمی ہوئی اور یہ 3 لاکھ 96 ہزار 800 روپے فی تولہ سے کم ہو کر 3 لاکھ 95 ہزار 800 روپے فی تولہ پر فروخت ہوا۔

24 قیراط کے 10 گرام سونے کی قیمت بھی 858 روپے کمی کے بعد 3 لاکھ 40 ہزار 192 روپے سے کم ہو کر 3 لاکھ 39 ہزار 334 روپے ہو گئی، جبکہ 22 قیراط کا 10 گرام سونا 787 روپے کمی کے بعد 3 لاکھ 11 ہزار 854 روپے سے 3 لاکھ 11 ہزار 67 روپے پر آگیا۔

عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت 10 ڈالر کمی سے 3 ہزار 750 ڈالر سے کم ہو کر 3 ہزار 740 ڈالر فی اونس پر آگئی۔

دوسری جانب چاندی کی فی تولہ قیمت میں 64 روپے اضافہ ہوا اور یہ 4ہزار 599 روپے ہوگئی، جبکہ 10 گرام چاندی کی قیمت 55 روپے اضافے سے 3 ہزار 942 روپے ریکارڈ کی گئی۔

ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی مارکیٹ میں چاندی کی قیمت 0.64 ڈالر اضافے سے 44.36 ڈالر سے بڑھ کر 45 ڈالر فی اونس ہوگئی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

’خودکشی کی بیماری‘، ایسی تکلیف جو کسی دشمن کو بھی نہ ہو، سلمان خان نے اپنی تکلیف کی حقیقت بیان کردی

2

بھارتی کپتان کا سیاسی بیان ان کے گلے پڑ گیا، آئی سی سی کا کارروائی کا عندیہ

3

اسلامی نظریاتی کونسل نے انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخی کا ملزم قرار دیدیا

4

ممبئی: قائد اعظم کے نواسے بزنس ٹائیکون نُسلی نیول واڈیا اور اہلخانہ کےخلاف مقدمہ درج

5

فلیٹس، گھروں کی خریداری اور تعمیر کیلئے ’میرا گھر، میرا آشیانہ‘ اسکیم متعارف

6

’ملزم پیدل چرس لے جارہا تھا‘ سزا منشیات برآمدگی نہیں، بیوقوفی پر ہوئی، جسٹس ہاشم کاکڑ

7

ٹرمپ انتظامیہ نے غزہ میں جنگ کے خاتمے کیلئے 21 نکاتی امن منصوبہ پیش کردیا

8

سندھ ہائیکورٹ: جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری کےخلاف تمام درخواستیں عدم پیروی پر خارج

کارٹون

کارٹون : 26 ستمبر 2025
کارٹون : 25 ستمبر 2025