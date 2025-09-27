  • KHI: Sunny 34.4°C
  • LHR: Sunny 37.7°C
  • ISB: Sunny 33.3°C
  • KHI: Sunny 34.4°C
  • LHR: Sunny 37.7°C
  • ISB: Sunny 33.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

واشنگٹن: محسن نقوی کی ڈائریکٹر ایف بی آئی سے ملاقات، انسداد دہشتگردی تعاون پر تبادلہ خیال

ویب ڈیسک شائع September 27, 2025 اپ ڈیٹ September 27, 2025 12:02pm
پاکستان اور امریکا کے درمیان انسداد دہشتگردی کے تعاون کی طویل تاریخ ہے — فوٹو: ایکس
پاکستان اور امریکا کے درمیان انسداد دہشتگردی کے تعاون کی طویل تاریخ ہے — فوٹو: ایکس

وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے واشنگٹن ڈی سی میں ڈائریکٹر فیڈرل بیورو آف انویسٹی گیشن (ایف بی آئی) سے ملاقات کی، اس دوران غیر قانونی امیگریشن، انسداد دہشت گردی کے امور پر تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ’ایکس‘ پر ایک پیغام میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنی پوسٹ میں کہا کہ ڈائریکٹر ایف بی آئی کاش پٹیل سے ملاقات میں انسداد دہشت گردی اور افسران کے تبادلے کے پروگرامز پر تعاون کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

انہوں نے کہا کہ ڈائریکٹر ایف بی آئی کاش پٹیل کی پیشہ ورانہ مہارت اور وژن انہیں کام کرنے کے لیے ایک بہترین پارٹنر بناتا ہے۔

یاد رہے کہ پاکستان اور امریکا کے درمیان انسداد دہشت گردی کے تعاون کی طویل تاریخ ہے، پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے امریکا کا فرنٹ لائن اتحادی رہا ہے، دونوں ملکوں کے درمیان صدر ٹرمپ کے دوسرے دور حکومت میں تعلقات میں بہتری دیکھنے میں آرہی ہے۔

2 روز قبل وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے ملاقات ہوئی تھی۔

اس ملاقات سے قبل صحافیوں سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا کہ آج دو عظیم مہمان مجھ سے ملنے آرہے ہیں، ان میں آرمی چیف عاصم منیر اور وزیراعظم شہباز شریف ہیں، یہ دونوں عظیم رہنما ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

’خودکشی کی بیماری‘، ایسی تکلیف جو کسی دشمن کو بھی نہ ہو، سلمان خان نے اپنی تکلیف کی حقیقت بیان کردی

2

بھارتی کپتان کا سیاسی بیان ان کے گلے پڑ گیا، آئی سی سی کا کارروائی کا عندیہ

3

اسلامی نظریاتی کونسل نے انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخی کا ملزم قرار دیدیا

4

فلیٹس، گھروں کی خریداری اور تعمیر کیلئے ’میرا گھر، میرا آشیانہ‘ اسکیم متعارف

5

ممبئی: قائد اعظم کے نواسے بزنس ٹائیکون نُسلی نیول واڈیا اور اہلخانہ کےخلاف مقدمہ درج

6

ٹرمپ انتظامیہ نے غزہ میں جنگ کے خاتمے کیلئے 21 نکاتی امن منصوبہ پیش کردیا

7

’ملزم پیدل چرس لے جارہا تھا‘ سزا منشیات برآمدگی نہیں، بیوقوفی پر ہوئی، جسٹس ہاشم کاکڑ

8

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

کارٹون

کارٹون : 27 ستمبر 2025
کارٹون : 26 ستمبر 2025