  • KHI: Sunny 34.4°C
  • LHR: Sunny 37.7°C
  • ISB: Sunny 33.3°C
  • KHI: Sunny 34.4°C
  • LHR: Sunny 37.7°C
  • ISB: Sunny 33.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

کراچی پولیس نے لاہور اور فیصل آباد سے اغوا کی گئی 2 لڑکیوں کو فروخت ہونے سے بچالیا

ویب ڈیسک شائع September 27, 2025 اپ ڈیٹ September 27, 2025 12:06pm
دونوں لڑکیاں 10 ماہ سے ملزم رفیع کے پاس تھیں، دونوں لڑکیوں کے خاندانوں سے رابطہ کرلیا گیا ہے — فائل فوٹو: آن لائن
دونوں لڑکیاں 10 ماہ سے ملزم رفیع کے پاس تھیں، دونوں لڑکیوں کے خاندانوں سے رابطہ کرلیا گیا ہے — فائل فوٹو: آن لائن

کراچی پولیس نے لاہور اور فیصل آباد سے اغوا کی گئی 2 لڑکیوں کو بردہ فروش گروہ سے بچالیا۔

اسپیشل سیکیورٹی یونٹ (ایس ایس یو) اور مددگار ون فائیو نے 2 لاوارث لڑکیوں کو حفاظتی تحویل میں لے لیا، لڑکیوں کے مطابق ایک شخص انہیں فروخت کرنا چاہتا تھا۔

ڈان نیوز کے مطابق کراچی ایئر پورٹ کے قریب 19 سالہ طیبہ اور 17 سالہ حمیرا بھاگتی ہوئی ایس ایس یو کے جوانوں کے پاس آئیں اور بتایا کہ ایک شخص انہیں فروخت کرنے جا رہا ہے۔

اہلکاروں نے لڑکیوں کو حفاظتی تحویل میں لے کر مددگار ون فائیو کو کال کی، جس کے بعد لڑکیوں کو تھانے منتقل کردیا گیا۔

عائشہ نامی خاتون دونوں لڑکیوں کو پنجاب سے نوکری کا جھانسہ دے کر کراچی لے آئی تھی، خاتون نے دونوں لڑکیوں کو کسی اور شخص کے حوالے کر دیا جو انہیں فروخت کرنا چاہتا تھا، اس دوران موقع ملتے ہی لڑکیوں نے پولیس سے مدد مانگ لی۔

پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دونوں لڑکیاں 10 ماہ سے ملزم رفیع کے پاس تھیں، جو مبینہ طور پر انہیں جسم فروشی پر مجبور کرتا تھا، لڑکیوں کے مطابق عائشہ نامی عورت نوکری کا جھانسہ دے کر کراچی لائی تھی۔

پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں لڑکیوں کے اغوا کے مقدمات لاہور اور فیصل آباد میں درج ہیں، مددگار 15 نے فوری لڑکیوں کے ورثا سے اوکاڑہ اور فیصل آباد میں رابطہ کرلیا ہے۔

متاثرہ لڑکیوں کا کہنا ہے کہ ہم اپنے والدین کے پاس واپس جانا چاہتی ہیں، حمیرا کے اغوا کا مقدمہ تھانہ کوٹ لکھپت لاہور میں درج ہے، جب کہ طیبہ کی ایف آئی آر تھانہ روشن والا فیصل آباد میں درج ہے۔

کراچی پولیس نے لڑکیوں کا بیان لے لیا ہے، مزید کارروائی قانون کے مطابق عمل میں لائی جائے گی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

’خودکشی کی بیماری‘، ایسی تکلیف جو کسی دشمن کو بھی نہ ہو، سلمان خان نے اپنی تکلیف کی حقیقت بیان کردی

2

بھارتی کپتان کا سیاسی بیان ان کے گلے پڑ گیا، آئی سی سی کا کارروائی کا عندیہ

3

اسلامی نظریاتی کونسل نے انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخی کا ملزم قرار دیدیا

4

فلیٹس، گھروں کی خریداری اور تعمیر کیلئے ’میرا گھر، میرا آشیانہ‘ اسکیم متعارف

5

ممبئی: قائد اعظم کے نواسے بزنس ٹائیکون نُسلی نیول واڈیا اور اہلخانہ کےخلاف مقدمہ درج

6

ٹرمپ انتظامیہ نے غزہ میں جنگ کے خاتمے کیلئے 21 نکاتی امن منصوبہ پیش کردیا

7

’ملزم پیدل چرس لے جارہا تھا‘ سزا منشیات برآمدگی نہیں، بیوقوفی پر ہوئی، جسٹس ہاشم کاکڑ

8

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

کارٹون

کارٹون : 27 ستمبر 2025
کارٹون : 26 ستمبر 2025