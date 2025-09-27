متنازع ٹویٹ کیس میں اعظم سواتی پر فرد جرم عائد، ملزم کا صحت جرم سے انکار
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے سینیٹر اعظم سواتی کیخلاف متنازع ٹویٹ کیس میں بریت کی درخواست خارج کر دی، عدالت نے پی ٹی آئی رہنما پر فرد جرم بھی عائد کر دی، تاہم ملزم نے صحت جرم سے انکار کردیا۔
ڈان نیوز کے مطابق اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس نے متنازع ٹویٹ کیس میں رہنما پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے سینیٹر اعظم سواتی کی بریت کی درخواست خارج کرتے ہوئے فرد جرم عائد کردی۔
ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکہ نے کیس پر سماعت کی، اعظم سواتی پر حساس اداروں کے خلاف ٹویٹ کیس میں فرد جرم عائد کی گئی، پی ٹی آئی سینیٹر نے صحت جرم سے انکار سے انکار کردیا۔
یاد رہے کہ مقامی عدالت میں اعظم سواتی نے بریت کی درخواست دی تھی۔
وکیل صفائی سہیل سواتی نے مؤقف اختیار کیا کہ ٹوئٹر سے یہ تصدیق نہیں کی گئی کہ زیر بحث اکاؤنٹ دراصل اعظم سواتی کا ہے، جب کہ اس مقدمے میں سابق آرمی چیف فریق نہیں ہیں۔
دوران سماعت اعظم سواتی نے کہا کہ قرآن میں ہمیں سچ بات کہنے کی ہدایت دی گئی ہے اور جو بھی معاملہ آزادی اظہار رائے سے متعلق ہو وہ جرم نہیں ہو سکتا۔
اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس نے کیس کی اگلی سماعت میں استغاثہ کے گواہان کو طلب کر لیا، عدالت نے کیس کی مزید سماعت 14 اکتوبر تک ملتوی کردی۔
واضح رہے کہ 27 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اعظم خان سواتی کو فوجی افسران کے خلاف متنازع ٹوئٹ کرنے پر وفاقی تحقیقاتی ادارے نے گرفتار کیا تھا، اس سے قبل بھی انہیں 12 اکتوبر کو آرمی چیف کے خلاف ٹوئٹ کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا۔
ایف آئی اے کی جانب سے سابق وفاقی وزیر کے خلاف پیکا 2016 کی دفعہ 20 اور پاکستان پینل کوڈ کی دفعات 131، 500، 501، 505 اور 109 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔
ایف آئی آر میں تین ٹوئٹر اکاؤنٹس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا تھا کہ اعظم سواتی اور مذکورہ اکاؤنٹس نے غلط عزائم اور مذموم مقاصد کے ساتھ ریاستی اداروں، سینئر افسران سمیت جنرل قمر جاوید باجواہ کے خلاف انتہائی جارحانہ انداز میں ٹوئٹر پر مہم کا آغاز کیا۔
ایف آئی آر میں مزید کہا گیا ہے کہ ’اس طرح نام لے کر اور الزام عائد کرنے والی اشتعال انگیز ٹوئٹس ریاست کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلح افواج کے افسران کے درمیان تفریق پیدا کرکے بغاوت کی شرارت ہے۔‘
ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ اشتعال انگیز ٹوئٹس پر تبصرے کرکے ملزمان نے فوجی افسران کو ان کی ذمہ داریوں اور وفاداری سے بہکانے کی کوشش کی اور اعظم سواتی کی طرف سے یہ بار بار کوشش کی جارہی تھی۔
ایف آئی آر میں مزید کہا گیا ہے کہ اعظم سواتی نے غلط معلومات کی بنیاد پر رازداری کی خلاف وزری کی جو کسی افسر، سپاہی، سیلر یا ایئرمین کو میوٹنی یا اپنے فرائض میں کوتاہی پر اکسانے کی کوشش ہے، مزید کہا گیا ہے کہ ایسے بیانات سے عوام میں خوف پیدا ہونے کا بھی امکان ہے۔