تنقید کرنے والے اپنے صوبے میں کام کر لیتے تو متاثرین کا بھلا ہوتا، وزیر اعلیٰ پنجاب
وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نےکہا ہے کہ ہم پر تنقید کرنے والے اپنے صوبے میں کام کرلیتے تو متاثرین سیلاب کا بھلاہوتا، پنجاب پہلا صوبہ ہے جس نے 25 لاکھ افراد کی سیلاب کے دوران مدد کی۔
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے سیلاب سروے مہم کی منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئےکہا کہ راتیں جاگ کر متاثرین کی مدد کی، تصویریں بنتی ہیں تو لوگوں کو پتا چلتا ہے حکومت ساتھ کھڑی ہے، کام کرنے والےکیمروں کا سامنا کرتے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ پنجاب کام کر رہا ہے اور دیگر لوگ تنقید کرنے میں مصروف ہیں، دفتر میں بیٹھ کر تصویریں بنوانا آسان ہے، چپ کرکے کام نہیں آرام ہوتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ وزیرِ اعلیٰ پنجاب اُن کے ساتھ کھڑی ہے، صوبے کے حکمران محلات میں سونے کے بجائے کام کرتے ہیں، 2 سے 3 ماہ میں پنجاب ایسا ہوجائے گا جیسے سیلاب آیا ہی نہیں تھا۔
مریم نواز نےکہا کہ تنقید صرف پنجاب پر ہو رہی ہے کہ کیونکہ یہ کام کر رہا ہے، بطور وزیر اعلیٰ عوامی خدمت میری ذمہ داری ہے، مشکل کی گھڑی میں دکھی انسانیت کی خدمت بڑی عبادت ہے۔
وزیرِ اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ ملکی تاریخی میں ایسا ہولناک سیلاب پہلے کبھی نہیں آیا، پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا، دریائے ستلج، راوی اور چناب میں تباہ کن سیلاب سے تباہی ہوئی،۔
انہوں نے بتایا کہ پنجاب کے 25 شہر حالیہ سیلاب سے متاثر ہوئے، لوگوں کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ نے 24 گھنٹےکام کیا۔
مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں قابل تعریف ہیں، صوبائی وزرا، پوری انتظامیہ، صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (پی ڈی ایم اے)، ریسکیو 1122 اور پولیس نے متاثرین کے لیے دن رات کام کیا۔