پاکستان اور بھارت کا فائنلز میں کتنی بار مقابلہ ہوا؟ کس کا پلڑا بھاری رہا؟
کرکٹ کے دو روایتی حریف پاکستان اور بھارت کے پہلی بار کل ایشیا کپ کے فائنل میں مدمقابل آئیں گے، 41 سال سے جاری ایشین یونٹ کی تاریخ میں پہلی بار فائنل میں دونوں ایک دوسرے کا آمنا سامنا کریں گے۔
اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کی کرکٹ ٹیمیں عالمی کرکٹ ٹورنامنٹس کے فائنل میں اب تک کتنی بار ٹکرائی ہیں؟ اور ان مقابلوں میں کس کا پلڑا بھاری رہا۔
کرکٹ کے دو روایتی حریفوں کے درمیان اب تک مجموعی طور پر 11 بین الاقوامی کرکٹ ٹورنامنٹس کے فائنلز کھیلے جا چکے ہیں، پاکستان نے 7 جبکہ بھارت صرف 7 فائنلز میں کامیابی حاصل کی ہے۔
دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا فائنل 1985 کو میلبرن میں کھیلا گیا، جہاں بھارت نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے شکست دی تھی، اس وقت قومی ٹیم کے کپتان جاوید میانداد جبکہ بھارتی کپتان سنل گواسکر تھے۔
اگلے ہی سال 1986 میں شارجہ میں ہونے والے آسٹرل ایشیا کپ کے فائنل میں پاکستان نے آخری گیند پر جاوید میاندار کے تاریخی چھکے کی بدولت ایک وکٹ سے تاریخی کامیابی حاصل کی تھی۔
1991 اور 1994 میں شارجہ میں کھیلے گئے دونوں فائنلز میں پاکستان نے بالترتیب 72 اور 39 رنز سے فتح سمیٹی تھی۔
جبکہ 1998 میں ڈھاکا میں ہونے والی تین فائنلز کی سیریز (سلور جوبلی کپ) میں بھارت نے پہلا اور تیسرا فائنل جیتا، جبکہ پاکستان نے دوسرا میچ اپنے نام کیا۔
1999 میں پاکستان نے بھارت کو دو الگ الگ فائنلز میں شکست دی، بنگلور میں 123 رنز سے اور شارجہ میں 8 وکٹوں سے ملٹی نینشل ایونٹ میں ٹرافی جیتی۔
اس کے بعد 2007 میں جوہانسبرگ میں ہونے والے آئی سی سی ورلڈ ٹی 20 کے فائنل میں بھارت نے پاکستان کو ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد 5 رنز سے شکست دی۔
2008 کے کٹ پلے کپ میں پاکستان نے بھارت کو 25 رنز سے ہرایا۔
2017 کی چیمپینز ٹرافی میں پاکستان نے بھارت کو 180 رنز کی عبرتناک شکست دیکر ٹرافی اپنے نام کی۔