سی پیک کے دوسرے مرحلے کا باقاعدہ آغاز ہو چکا، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، احسن اقبال

ویب ڈیسک شائع September 27, 2025
— فوٹو: ریڈیو پاکستان
— فوٹو: ریڈیو پاکستان

وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاک۔چین اقتصادی راہداری (سی پیک) کے دوسرے مرحلے کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، جس کے تحت روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔

ریڈیو پاکستان کی رپورٹ کے مطابق احسن اقبال نے یقین ظاہر کیا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے سے اگلے دس برسوں کے دوران لوگوں کی زندگیوں پر تبدیلی کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔

پاک چین مشترکہ رابطہ کمیٹی کے 14ویں اجلاس کے بعد بیجنگ میں میڈیا کے نمائندوں کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے جس کے تحت روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور پاکستان کی معیشت میں شعبہ جاتی تبدیلیاں آئیں گی۔

احسن اقبال کا مزید کہنا تھا کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں پاکستان کی زراعت کو جدید بنانے، صنعتی تعاون کو فروغ دینے اور ٹیکنالوجی پر مبنی شراکت داری کی تشکیل پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان چین کے تجربے سے برآمدی شعبے کی کارکردگی میں مضبوط استعداد کار پیدا کرے گا۔

ان کا کہنا تھا کہ دونوں فریقوں نے آئی ٹی، روبوٹکس، فن ٹیک اور بائیو ٹیکنالوجی میں سی پیک کے مستقبل کے ہنر کا پروگرام تیار کرنے پر بات چیت کی ہے۔

