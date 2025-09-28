  • KHI: Partly Cloudy 34.4°C
  • LHR: Sunny 35.5°C
  • ISB: Sunny 33.8°C
  • KHI: Partly Cloudy 34.4°C
  • LHR: Sunny 35.5°C
  • ISB: Sunny 33.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

امریکی گلوکارہ سلینا گومز رشتہ ازدواج میں منسلک ہوگئیں

انٹرٹینمنٹ ڈیسک شائع September 28, 2025 اپ ڈیٹ September 28, 2025 11:45am
—فوٹو: انسٹاگرام
—فوٹو: انسٹاگرام

امریکی گلوکارہ، اداکارہ، پروڈیوسر اور کاروباری خاتون سلینا گومز نے اپنے بوائے فرینڈ اور میوزک پروڈیوسر بینی بلانکو سے شادی کرلی۔

33 سالہ سلینا گومز اور 37 سالہ بلانکو کی شادی کی تقریب جنوبی کیلیفورنیا کے علاقے سانتا باربرا کاؤنٹی کے ہوپ رینچ میں منعقد ہوئی، جو لاس اینجلس کے شمال مغرب میں تقریباً 90 میل (145 کلومیٹر) کے فاصلے پر واقع ہے۔

سلینا گومز نے انسٹاگرام پر شادی کی تصاویر اور ویڈیوز شیئر کیں، جن میں انہیں سفید دلکش لباس میں اور بلانکو کو سیاہ ٹکسڈو میں دیکھا جاسکتا ہے، دونوں کو تصاویر اور ویڈیوز میں رومانوی انداز میں ایک دوسرے کے قریب دیکھا گیا۔

پوسٹ کے کیپشن میں سلینا گومز نے 9.27.25 کی تاریخ درج کی، جس کے تبصرے میں بینی بلانکو نے لکھا کہ ان کی حقیقی زندگی کی بیوی۔

شادی میں تقریباً 170 مہمان شریک ہوئے جن میں امریکی پاپ اسٹار اور سلینا گومز کی دیرینہ بہترین دوست ٹیلر سوئفٹ، برطانوی گلوکار و نغمہ نگار ایڈ شیئرن، پیرس ہلٹن اور سیلینا کے ڈرامے اونلی مرڈرز کے شریک اداکار اسٹیو مارٹن اور مارٹن شارٹ شامل تھے۔

ووگ میگزین کے مطابق جوڑے نے شادی کے موقع پر رالف لارین کے تیار کردہ ملبوسات پہنے۔

سلینا گومز اور بینی بلانکو نے اپنے تعلق کا اعلان دسمبر 2023 میں کیا تھا اور ایک سال بعد منگنی کی تھی۔

بینی بلانکو نے سلینا گومز کے کئی مقبول گانوں کی پروڈکشن میں حصہ لیا ہے جن میں 2015 کے گانے سیم اولڈ لو اور کل ایم وِد کائنڈنیس شامل ہیں، دونوں نے مارچ میں مشترکہ البم آئی سیڈ آئی لو یو فرسٹ بھی ریلیز کیا تھا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

وزیراعظم شہباز شریف کی فیلڈ مارشل کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے ملاقات

2

ٹرمپ، شہباز ملاقات میں علاقائی سلامتی اور دہشتگردی سے نمٹنے کے تعاون پر گفتگو ہوئی، اعلامیہ جاری

3

جنگ جیت چکے ہیں، بھارت کے ساتھ جامع اور نتیجہ خیز مذاکرات کیلئے تیار ہیں، شہباز شریف کا اقوام متحدہ میں خطاب

4

بھارتی کرکٹ بورڈ کی شکایت پر حارث اور صاحبزادہ فرحان کی آئی سی سی میں پیشی

5

آئی سی سی ضابطہ اخلاق کیخلاف ورزی، سوریا کمار یادو اور حارث رؤف پر جرمانہ، صاحبزادہ فرحان کو وارننگ

6

’خودکشی کی بیماری‘، ایسی تکلیف جو کسی دشمن کو بھی نہ ہو، سلمان خان نے اپنی تکلیف کی حقیقت بیان کردی

7

ایشیا کپ کے فائنل میں پاکستان کی رسائی، بھارت کے ساتھ تیسری بار ٹاکرے پر سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان

8

سونے کی قیمت میں مسلسل دوسرے روز کمی، عالمی مارکیٹ میں بھی 10 ڈالر سستا ہوگیا

کارٹون

کارٹون : 28 ستمبر 2025
کارٹون : 27 ستمبر 2025