ناصر حسین شاہ کا حارث رؤف پر عائد جرمانہ ادا کرنے کا اعلان

ویب ڈیسک شائع September 28, 2025 اپ ڈیٹ September 28, 2025 01:44pm
سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ بھارت کے خلاف میچ کے دوران ہاتھ سے طیارے گرنے کا اشارہ کرنے پر 30 فیصد میچ فیس کا جرمانہ بھگتنے والے قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باؤلر حارث رؤف کی حمایت میں سامنے آگئے، ناصر حسین شاہ نے حارث رؤف کا جرمانہ ادا کرنے کا اعلان کردیا۔

وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں لکھا کہ ’حارث رؤف اور صاحبزادہ فرحان بہادر انسان ہیں، حارث پر جرمانہ اگر 300 فیصد بھی ہو تو ہم اور پوری قوم اُس کے ساتھ کھڑے ہیں‘۔

ناصر حسین شاہ نے اعلان کیا کہ حارث روف کے جرمانے کی رقم میں اپنی جیب سے حارث کو دوں گا، جیو پاکستانیوں جیتو پاکستانیوں۔

یاد رہے کہ 21 ستمبر کو دبئی میں کھیلے گئے پاک-بھارت میچ کے دوران تماشائیوں کی ہوٹنگ کے جواب میں پاکستانی فاسٹ باؤلر حارث رؤف نے ہاتھوں سے طیارے گرنے اور 1-6 کا اشارہ کیا تھا جس پر بھارتی کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کو شکایت درج کرائی تھی۔

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے پاکستانی فاسٹ باؤلر حارث رؤف کو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیتے ہوئے ان پر 30 فیصد میچ کا جرمانہ عائد کیا تھا۔

