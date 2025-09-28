  • KHI: Cloudy 31.2°C
  • LHR: Clear 34.3°C
  • ISB: Clear 30.2°C
  • KHI: Cloudy 31.2°C
  • LHR: Clear 34.3°C
  • ISB: Clear 30.2°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

استور میں نامعلوم افراد نے نایاب بھورے ریچھ کو ہلاک کردیا

امتیاز تاجشائع 28 ستمبر 2025 02:33pm
— فوٹو: امتیاز علی تاج
— فوٹو: امتیاز علی تاج

گلگت بلتستان کے ضلع استور میں نامعلوم افراد نے نایاب بھورے ریچھ کو ہلاک کر دیا، واقعہ منی مرگ میں پیش آیا۔

ڈسٹرکٹ فاریسٹ آفیسر (ڈی ایف او) محکمہ تحفظ جنگلی حیات استور سید نعیم شاہ نے رابطے پر بتایا کہ بھورے ریچھ کو مارنے کے واقعے کی تحقیقات کے لیے وہ گلگت سے استور کے لیے جارہے ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ وہ استور جاکر مار دیے جانے والے بھورے ریچھ کا پوسٹ مارٹم کرانے کے بعد رپورٹ ملنے پر رائے دیں گے۔

اس سوال پر کہ ریچھ کو کیوں اور کس طرح مارا گیا؟ ان کا کہنا تھا کہ اس بارے میں تحقیقات ہو ں گی تو حقائق سامنے آئیں گے، استور کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ریچھ کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا۔

ویڈیو میں ایک شخص ریچھ کے جسم پر لگنے والے زخم کے بارے بتا رہا ہے کہ ریچھ کو فائرنگ کر کے مار دیا گیا ہے، مذکورہ شخص اپنے ماہرانہ تبصرے میں بتا دیتا ہے کہ جہاں گولی لگی وہاں معمولی سوراخ ہے اور جس حصے سے گولی نکلی ہے وہاں کافی بڑا سوراخ ہوا ہے۔

استور انتظامیہ کے ترجمان دلدار علی کا کہنا تھا کہ ریچھ کی ہلاکت کی وجوہات جمع کی جارہی ہیں اور مکمل تحقیقات کے بعد حقائق سامنے لائے جائیں گے۔

یاد رہے کہ دو ہفتے قبل ایک ریچھ نے دیوسائی کے مقام پر گلوکارہ قرۃ العین بلوچ کے خیمے پر حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا تھا، قابل ذکر ہے کہ بھورے ریچھ کی موجودگی کو کسی بھی علاقے میں قدرتی ماحول کو متوازن بنانے میں اہم سمجھا جاتا ہے جسے دنیا کا نایاب جنگلی جانور سمجھا جاتا ہے۔

واضح رہے کہ گلگت بلتستان میں بھورے ریچھوں کی تعداد 70 سے 80 کے درمیان ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

رجب بٹ نے شادی کے وعدے کرکے جنسی تعلقات پر مجبور کیا، ٹک ٹاکر فاطمہ خان

2

شادی کے ایک سال بعد عمیر جسوال نے اہلیہ کی تصویر شیئر کردی

3

یمن کی بندرگاہ پر ایل پی جی ٹینکر اسرائیلی ڈرون حملے کا نشانہ بنا، وزیر داخلہ

4

آئی فون کے ٹکر کے شیاؤمی کے دو فونز متعارف

5

الٹرا پروسیسڈ غذاؤں سے مردوں کے اسپرم متاثر ہونے کا انکشاف

6

پاک-سعودی دفاعی معاہدے کی وجہ قطر پر اسرائیلی حملہ نہیں، خواجہ آصف

7

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

8

وزارت خارجہ نے شمع جونیجو کی یو این ایس سی اجلاس میں شمولیت سے خود کو الگ کر لیا

کارٹون

کارٹون : 28 ستمبر 2025
کارٹون : 27 ستمبر 2025