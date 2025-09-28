  • KHI: Cloudy 27.9°C
  • LHR: Clear 30.8°C
  • ISB: Clear 24.1°C
  • KHI: Cloudy 27.9°C
  • LHR: Clear 30.8°C
  • ISB: Clear 24.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

واٹس ایپ میں اسٹیٹس شیئرنگ کے لیے نئے فیچرز متعارف

ویب ڈیسکشائع 28 ستمبر 2025 06:07pm
—فوٹو: شٹراسٹاک
—فوٹو: شٹراسٹاک

انسٹنٹ میسیجنگ ایپ واٹس ایپ نے اپنے صارفین کے لیے اسٹیٹس شیئرنگ کے نئے فیچرز متعارف کرا دیے۔

واٹس ایپ کی اپڈیٹس پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ کے مطابق واٹس ایپ نے اپنے اسٹیٹس شیئرنگ میں نئے فیچرز متعارف کرا دیے ہیں۔

نئی اپ ڈیٹ میں اسٹیٹس لے آؤٹ کو تبدیل کیا گیا ہے اور ویو کاؤنٹ کو بائیں جانب منتقل کر دیا گیا ہے، جو انسٹاگرام اسٹوریز سے ملتی جلتی خصوصیت رکھتا ہے۔

اسٹیٹس اسکرین کے دائیں طرف دو نئے بٹن بھی شامل کیے گئے ہیں، جن کی مدد سے صارفین اپنے اسٹیٹس براہِ راست فیس بک یا انسٹاگرام پر شیئر کر سکیں گے، یہ فیچر ٹیکسٹ بیسڈ اسٹیٹس کے لیے بھی دستیاب ہے۔

واٹس ایپ کا کہنا ہے کہ نئے شیئرنگ بٹن استعمال کرنے کے لیے صارفین کو اپنے اکاؤنٹ کو میٹا کے اکاؤنٹ سینٹر سے لنک کرنا ہوگا، تاہم یہ اقدام مکمل طور پر اختیاری ہے اور صارف جب چاہے اپنا اکاؤنٹ لنک یا ان لنک کر سکتا ہے۔

کمپنی نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ چاہے صارفین اپنا واٹس ایپ اکاؤنٹ میٹا کے اکاؤنٹ سینٹر سے منسلک کریں یا نہ کریں، ان کے واٹس ایپ کے پیغامات اور کالز ہمیشہ محفوظ رہیں گے اور ان کی پرائیویسی یا سیکیورٹی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔

فی الحال یہ فیچر اینڈرائیڈ کے بیٹا ورژن استعمال کرنے والے صارفین کے لیے دستیاب ہے اور بہت جلد باقی صارفین کو بھی فراہم کر دیا جائے گا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

رجب بٹ نے شادی کے وعدے کرکے جنسی تعلقات پر مجبور کیا، ٹک ٹاکر فاطمہ خان

2

شادی کے ایک سال بعد عمیر جسوال نے اہلیہ کی تصویر شیئر کردی

3

یمن کی بندرگاہ پر ایل پی جی ٹینکر اسرائیلی ڈرون حملے کا نشانہ بنا، وزیر داخلہ

4

آئی فون کے ٹکر کے شیاؤمی کے دو فونز متعارف

5

الٹرا پروسیسڈ غذاؤں سے مردوں کے اسپرم متاثر ہونے کا انکشاف

6

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

7

پاک-سعودی دفاعی معاہدے کی وجہ قطر پر اسرائیلی حملہ نہیں، خواجہ آصف

8

وزارت خارجہ نے شمع جونیجو کی یو این ایس سی اجلاس میں شمولیت سے خود کو الگ کر لیا

کارٹون

کارٹون : 28 ستمبر 2025
کارٹون : 27 ستمبر 2025