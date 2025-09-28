واٹس ایپ میں اسٹیٹس شیئرنگ کے لیے نئے فیچرز متعارف
انسٹنٹ میسیجنگ ایپ واٹس ایپ نے اپنے صارفین کے لیے اسٹیٹس شیئرنگ کے نئے فیچرز متعارف کرا دیے۔
واٹس ایپ کی اپڈیٹس پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ کے مطابق واٹس ایپ نے اپنے اسٹیٹس شیئرنگ میں نئے فیچرز متعارف کرا دیے ہیں۔
نئی اپ ڈیٹ میں اسٹیٹس لے آؤٹ کو تبدیل کیا گیا ہے اور ویو کاؤنٹ کو بائیں جانب منتقل کر دیا گیا ہے، جو انسٹاگرام اسٹوریز سے ملتی جلتی خصوصیت رکھتا ہے۔
اسٹیٹس اسکرین کے دائیں طرف دو نئے بٹن بھی شامل کیے گئے ہیں، جن کی مدد سے صارفین اپنے اسٹیٹس براہِ راست فیس بک یا انسٹاگرام پر شیئر کر سکیں گے، یہ فیچر ٹیکسٹ بیسڈ اسٹیٹس کے لیے بھی دستیاب ہے۔
واٹس ایپ کا کہنا ہے کہ نئے شیئرنگ بٹن استعمال کرنے کے لیے صارفین کو اپنے اکاؤنٹ کو میٹا کے اکاؤنٹ سینٹر سے لنک کرنا ہوگا، تاہم یہ اقدام مکمل طور پر اختیاری ہے اور صارف جب چاہے اپنا اکاؤنٹ لنک یا ان لنک کر سکتا ہے۔
کمپنی نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ چاہے صارفین اپنا واٹس ایپ اکاؤنٹ میٹا کے اکاؤنٹ سینٹر سے منسلک کریں یا نہ کریں، ان کے واٹس ایپ کے پیغامات اور کالز ہمیشہ محفوظ رہیں گے اور ان کی پرائیویسی یا سیکیورٹی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
فی الحال یہ فیچر اینڈرائیڈ کے بیٹا ورژن استعمال کرنے والے صارفین کے لیے دستیاب ہے اور بہت جلد باقی صارفین کو بھی فراہم کر دیا جائے گا۔