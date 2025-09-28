اسلام آباد: غیر قانونی امیگریشن میں ملوث ایف آئی اے کے 2 اہلکار گرفتار
وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) نے بھاری رشوت کے عوض شہریوں کو بیرونِ ملک بھیجنے کی ایک کوشش ناکام بنا دی ہے اور اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تعینات اپنے ہی دو اہلکاروں کو گرفتار کر لیا ہے۔
ترجمان ایف آئی اے کے مطابق یہ کارروائی ادارے کے اسلام آباد زون کے ڈائریکٹر کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر (امیگریشن) سلمان لیاقت کی نگرانی میں امیگریشن اسٹاف کی اچانک چیکنگ کے دوران کی گئی۔
بیان میں کہا گیا کہ ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر اور ایک کانسٹیبل کو ڈیوٹی کے دوران گرفتار کیا گیا کیونکہ وہ موبائل فون استعمال کر رہے تھے، حالانکہ امیگریشن عملے کو ڈیوٹی کے دوران موبائل فون رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔
شک کی بنیاد پر ان کے فونز کی تلاشی لی گئی تو ’غیر قانونی امیگریشن سے متعلق اہم شواہد‘ برآمد ہوئے۔
ترجمان ایف آئی اے نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دونوں اہلکار مسافروں اور ایجنٹوں سے رابطے میں تھے اور فی کس 50 ہزار روپے لے کر شہریوں کو فلپائن اور ازبکستان بھیجنے کی کوشش کر رہے تھے۔
مزید یہ کہ ملزمان کے موبائل فونز سے کروڑوں روپے کے لین دین کا ریکارڈ بھی ملا اور وہ مائیکروفنانس اکاؤنٹس کے ذریعے رقوم وصول کر رہے تھے۔
ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ملزمان کا تین روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے۔
گزشتہ ماہ بھی ایف آئی اے نے پاک-افغان سرحدی گزرگاہ طورخم پر مسافروں، بالخصوص خواتین تارکینِ وطن، کی ویڈیو بنانے کے واقعے کا نوٹس لیا تھا۔
ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس کے بعد ایف آئی اے نے کارروائی کرتے ہوئے اس اہلکار کو معطل کر دیا تھا جو مسافروں کی ریکارڈنگ اور دورانِ ڈیوٹی غفلت کا مرتکب پایا گیا تھا۔