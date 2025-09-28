غزہ میں مزید 40 فلسطینی شہید، اسرائیلی فوج کا غزہ سٹی کی کچھ آبادیوں کو جبری انخلا کا حکم

غزہ میں مزید 40 فلسطینی شہید، اسرائیلی فوج کا غزہ سٹی کی کچھ آبادیوں کو جبری انخلا کا حکم
اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 40 فلسطینی شہید ہوگئے، صہیونی فوج نے غزہ سٹی کے کچھ علاقوں کی آبادی کیلئے ہنگامی جبری انخلا کا حکم جاری دیا، جنوبی لبنان پر بھی اسرائیلی فضائیہ نے بمباری کی۔
قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق آج صبح سےاب تک اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 40 فلسطینی شہید ہوگئے۔
آج شہید ہونےو الے افراد میں سے 10 نُصیرات پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی بمباری کا نشانہ بنے، جبکہ 15 افراد غزہ سٹی میں شہید ہوئے۔
اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ سٹی کی کچھ آبادیوں کیلئے ’ہنگامی‘ جبری انخلا کا حکم
اسرائیلی فوج کے ترجمان آویخائی ادرعی نے غزہ سٹی کے رہائشی علاقوں رِمال، صبرا، بندرگاہ کے علاقے اور بیروت اسٹریٹ کے کچھ حصوں کے رہائشیوں کے لیے ’ہنگامی‘ جبری انخلا کا حکم جاری کیا ہے۔
ایک سیٹلائٹ نقشے پر ایک عمارت دکھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فوج ’ جلد ہی اس عمارت پر حملہ کرے گی‘ اور دعویٰ کیا کہ ’اس کے اندر یا قریب حماس کی دہشت گردی کی ڈھانچہ بندی موجود ہے‘، تاہم اس کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا گیا۔
ادرعی نے کہا کہ ’اپنی حفاظت کے لیے آپ پر لازم ہے کہ فوراً عمارت خالی کریں اور جنوب کی طرف الان مواصی کے انسانی ہمدردی کے علاقے کی طرف چلے جائیں۔‘
یہ انتباہ اس وقت سامنے آیا ہے جب رہائشی آبادی مسلسل بمباری کے دوران فرار ہونے پر مجبور ہیں۔
جن فلسطینیوں نے پہلے ہی جنوب کا رخ کیا تھا ان کا کہنا ہے کہ وہاں اب کوئی پناہ گاہ یا محفوظ جگہ باقی نہیں رہی کیونکہ حالیہ ہفتوں میں رفح، خان یونس اور جنوب مشرقی غزہ کے بیشتر حصوں میں اسرائیلی فوجیں متواتر بمباری کر رہی ہیں۔
اسرائیلی فضائیہ کے جنوبی لبنان پر حملے
لبنان کی نیشنل نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ’اسرائیلی جنگی طیاروں نے آج دوپہر مدینہ پلین، کفار رمان اور جرماق کے نواحی علاقوں پر بمباری کی۔’
مقامی میڈیا پر شیئر کی جانے والی اور الجزیرہ سے تصدیق شدہ فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں جنوبی لبنان کے جرماق اور محمودیہ کے علاقوں کو نشانہ بنایا جارہا ہے۔
نومبر میں جنگ بندی نافذ ہونے کے باوجود اسرائیلی فوج اب بھی لبنانی سرزمین پر قابض ہے اور لبنان کے اندر فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہے جن میں کئی شہری شہید ہوچکےہیں۔