سینیٹر روبینہ عرفان نے بلوچستان عوامی پارٹی سے استعفیٰ دے دیا
بلوچستان عوامی پارٹی (بی اے پی) کی سینئر رہنما سینیٹر روبینہ عرفان نے اتوار کے روز پارٹی سے استعفیٰ دے دیا، انہوں نے یہ اعلان انٹرا پارٹی انتخابات میں بی اے پی وومن وِنگ کی جنرل سیکریٹری منتخب ہونے کے ایک دن بعد کیا ہے۔
ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق پارٹی کے صدر نوابزادہ خالد خان مگسی کو دیے گئے تحریری استعفے میں روبینہ عرفان نے کہا کہ انہوں نے طویل عرصے تک بی اے پی سے وابستگی کو اعزاز سمجھا، لیکن اب ان کے ’ذاتی نظریات اور سوچ‘ پارٹی کی موجودہ سمت سے ہم آہنگ نہیں رہے۔
انہوں نے لکھا کہ ’اپنے ضمیر کی آواز پر عمل کرتے ہوئے میں نے فوری طور پر علیحدگی کا فیصلہ کیا ہے‘، ساتھ ہی انہوں نے یہ عہد بھی کیا کہ وہ بلوچستان کے عوام کی خدمت کسی مناسب پلیٹ فارم سے جاری رکھیں گی، وہ اس سے قبل صوبائی وزیر بھی رہ چکی ہیں۔
بی اے پی خواتین وِنگ کے انتخابات میں سابق وفاقی وزیرِ تعلیم زبیدہ جلال کو صدر منتخب کیا گیا تھا۔
پارٹی کے اندرونی ذرائع کے مطابق جنرل کونسل کے اجلاس میں عہدیداران کی نامزدگی پر بے چینی دیکھنے میں آئی تھی، اور یہ بات نوٹ کی گئی کہ صدر اور سیکریٹری جنرل دونوں کو بلا مقابلہ منتخب کیا گیا تھا۔