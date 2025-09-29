  • KHI: Partly Cloudy 40.1°C
  • LHR: Sunny 34.4°C
  • ISB: Partly Cloudy 33°C
  • KHI: Partly Cloudy 40.1°C
  • LHR: Sunny 34.4°C
  • ISB: Partly Cloudy 33°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

سینیٹر روبینہ عرفان نے بلوچستان عوامی پارٹی سے استعفیٰ دے دیا

سلیم شاہد شائع September 29, 2025 اپ ڈیٹ September 29, 2025 12:14pm
روبینہ عرفان ایک دن قبل انٹرا پارٹی الیکشن میں بی اے پی وومن وِنگ کی جنرل سیکریٹری منتخب ہوئی تھیں — فائل فوٹو: سوشل میڈیا
روبینہ عرفان ایک دن قبل انٹرا پارٹی الیکشن میں بی اے پی وومن وِنگ کی جنرل سیکریٹری منتخب ہوئی تھیں — فائل فوٹو: سوشل میڈیا

بلوچستان عوامی پارٹی (بی اے پی) کی سینئر رہنما سینیٹر روبینہ عرفان نے اتوار کے روز پارٹی سے استعفیٰ دے دیا، انہوں نے یہ اعلان انٹرا پارٹی انتخابات میں بی اے پی وومن وِنگ کی جنرل سیکریٹری منتخب ہونے کے ایک دن بعد کیا ہے۔

ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق پارٹی کے صدر نوابزادہ خالد خان مگسی کو دیے گئے تحریری استعفے میں روبینہ عرفان نے کہا کہ انہوں نے طویل عرصے تک بی اے پی سے وابستگی کو اعزاز سمجھا، لیکن اب ان کے ’ذاتی نظریات اور سوچ‘ پارٹی کی موجودہ سمت سے ہم آہنگ نہیں رہے۔

انہوں نے لکھا کہ ’اپنے ضمیر کی آواز پر عمل کرتے ہوئے میں نے فوری طور پر علیحدگی کا فیصلہ کیا ہے‘، ساتھ ہی انہوں نے یہ عہد بھی کیا کہ وہ بلوچستان کے عوام کی خدمت کسی مناسب پلیٹ فارم سے جاری رکھیں گی، وہ اس سے قبل صوبائی وزیر بھی رہ چکی ہیں۔

بی اے پی خواتین وِنگ کے انتخابات میں سابق وفاقی وزیرِ تعلیم زبیدہ جلال کو صدر منتخب کیا گیا تھا۔

پارٹی کے اندرونی ذرائع کے مطابق جنرل کونسل کے اجلاس میں عہدیداران کی نامزدگی پر بے چینی دیکھنے میں آئی تھی، اور یہ بات نوٹ کی گئی کہ صدر اور سیکریٹری جنرل دونوں کو بلا مقابلہ منتخب کیا گیا تھا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

رجب بٹ نے شادی کے وعدے کرکے جنسی تعلقات پر مجبور کیا، ٹک ٹاکر فاطمہ خان

2

شادی کے ایک سال بعد عمیر جسوال نے اہلیہ کی تصویر شیئر کردی

3

یمن کی بندرگاہ پر ایل پی جی ٹینکر اسرائیلی ڈرون حملے کا نشانہ بنا، وزیر داخلہ

4

آئی فون کے ٹکر کے شیاؤمی کے دو فونز متعارف

5

الٹرا پروسیسڈ غذاؤں سے مردوں کے اسپرم متاثر ہونے کا انکشاف

6

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

7

پاک-سعودی دفاعی معاہدے کی وجہ قطر پر اسرائیلی حملہ نہیں، خواجہ آصف

8

وزارت خارجہ نے شمع جونیجو کی یو این ایس سی اجلاس میں شمولیت سے خود کو الگ کر لیا

کارٹون

کارٹون : 29 ستمبر 2025
کارٹون : 28 ستمبر 2025