پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے کوارڈی نیٹر کا نیشنل یوتھ ایمپلائمنٹ پالیسی کا اعلان
پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے کوارڈی نیٹر رانا مشہود احمد خان نے نیشنل یوتھ ایمپلائمنٹ پالیسی کا اعلان کردیا جس کے تحت ملک کے لاکھوں نوجوانوں کو ملکی و غیر ملکی سطح پر روزگار کے مواقع فراہم کئے جائیں گے۔
ایوان اقبال لاہور میں نیشنل یوتھ ایمپلائمنٹ پالیسی پر رانا مشہود احمد خان کا پریس کانفرنس کے دوران کہنا تھا کہ نیشنل یوتھ ایمپلائمنٹ پالیسی کے تحت تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ تمام نوجوانوں کو اپنی زندگی بنانے کا موقع دیا جائے گا، 2029 تک خواتین کو بھی روزگار پروگرام میں شامل کر لیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ یہ پالیسی ہر اس نوجوان کے لیے ہے جو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے یا تعلیم یافتہ نہیں ہے، ان سب کو مواقع دیے جائیں گے۔
رانا مشہود احمد خان کا کہنا تھا کہ اگلے 3 سالوں میں 7 لاکھ 80 ہزار نوجوان جاپان، ایک لاکھ 25 ہزار ساؤتھ کوریا، جب کہ سعودی عرب اور قطر میں 20 لاکھ نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔
انہوں نے کہا کہ اب تک 8 لاکھ نوجوانوں کو بیرون ملک بھیجا جا چکا ہے اور دسمبر تک 10 لاکھ کا ہدف پورا کریں گے جب کہ نوجوانوں کو ایگری کلچر، ٹورازم اور گرین جابز کے شعبے میں بھی آگے لایا جائے گا اور 10 نئے بزنس رجسٹرڈ کیے جائیں گے۔
ان کاکہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو روزگار ملنے پر 10 لاکھ روپے کا بلا سود قرض دیا جائے گا اور ہم میرٹ پر نوجوانوں کو روزگار دیں گے جب کہ سہولت کسی جماعت کے لیے نہیں بلکہ سب پاکستانیوں کے لیے ہے۔
رانا مشہور نے مزید کہا کہ آج پاکستان کا تاریخی دن ہے جس میں نیشنل یوتھ ایمپلائمنٹ پالیسی سے نوجوانوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔