  • KHI: Partly Cloudy 37°C
  • LHR: Clear 32.4°C
  • ISB: Clear 26.5°C
  • KHI: Partly Cloudy 37°C
  • LHR: Clear 32.4°C
  • ISB: Clear 26.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

5 ارب کی درسی کتابیں من پسند پبلشرز سے چھپوانے کا انکشاف، سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کیخلاف تحقیقات کا آغاز

ویب ڈیسک شائع September 29, 2025 اپ ڈیٹ September 29, 2025 04:53pm
فائل فوٹو: اسکرین شاٹ
فائل فوٹو: اسکرین شاٹ

سندھ میں 5 ارب کی درسی کتابیں مبینہ طور پر من پسند پبلشرز سے چھپوانے کا انکشاف، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے خلاف تحقیقات شروع کردیں، حکام کو طلب کرلیا۔

ڈان نیوز کے مطابق سندھ میں سرکاری درسی کتابوں کی اشاعت کے ذمے دار ادارے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے مبینہ طور پر 5 ارب روپے مالیت کی کتابیں من پسند پبلشرز سے چھپوانے کے انکشاف کے بعد اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے بورڈ کیخلاف تحقیقات کا آغاز کردیا ہے۔

اینٹی کرپشن کی جانب سے چیئرمین سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ اور بورڈ کےسابق سیکریٹری کےخلاف تحقیقات کا آغاز کرتے ہوئے خط لکھا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تعلیمی سال 26-2025 کےدوران کتابوں کی چھپائی کےٹھیکےمن پسند پبلشرز کو الاٹ کیےگئے۔

خط میں مزید کہا گیا ہے کہ 2اکتوبر کو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ حکام ریکارڈ سمیت تفتیشی افسر کےسامنے پیش ہوں اور کمپنیوں کی تفصیلات،بڈ رپورٹ، ورک،سپلائی آرڈرز،ڈیلیوری چالان و دیگر ریکارڈ پیش کیاجائے۔

اینٹی کرپشن کے خط میں ٹھیکیداروں کو کی گئی پیشگی ادائیگیوں اور پروکیورمنٹ کمیٹی کےنام بھی مانگے گئے ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

رجب بٹ نے شادی کے وعدے کرکے جنسی تعلقات پر مجبور کیا، ٹک ٹاکر فاطمہ خان

2

وزیراعظم نے اقوام متحدہ کی تقریر لکھنے کا ٹاسک دیا اور خود وفد کا حصہ بنایا، شمع جونیجو

3

چین کے سابق وزیر زراعت تانگ رین جیان کو رشوت ستانی کے الزام میں سزائے موت

4

بھارت نے پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر ایشیا کپ جیت لیا

5

بھارتی کرکٹ ٹیم کی ہٹ دھرمی، ایشیا کپ کی ٹرافی محسن نقوی سے لینے سے انکار کردیا

6

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

7

کراچی: قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے والے سینیئر صحافی امتیاز میر انتقال کرگئے

8

پاکستانیوں نے قومی کرکٹ ٹیم کا مذاق اُڑانے پر ابھیشک بچن کو آڑے ہاتھوں لے لیا

کارٹون

کارٹون : 29 ستمبر 2025
کارٹون : 28 ستمبر 2025