سینئر صحافی سے عمران خان کی مبینہ بدسلوکی پر پارلیمانی رپورٹرز کا قومی اسمبلی سے واک آؤٹ

نادر گُرامانی شائع September 29, 2025 اپ ڈیٹ September 29, 2025 06:55pm
— فوٹو: پی ٹی وی / اسکرین گریپ
— فوٹو: پی ٹی وی / اسکرین گریپ

پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے بانی عمران خان کی جانب سے سینئر صحافی اعجاز احمد کے ساتھ مبینہ طور پر بدسلوکی پر پاکستان کی پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسی ایشن (پی آر اے) نے قومی اسمبلی اجلاس سے واک آؤٹ کردیا۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان کی پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسی ایشن کے اراکین نے قومی اسمبلی کے اجلاس سے بڑے پیمانے پر واک آؤٹ کیا۔

اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی زیر صدارت شروع ہونے والے اجلاس کے آغاز پر ہی یہ احتجاج کیا گیا جو سینئر صحافی اعجاز احمد کے ساتھ مبینہ طور پر بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے بدسلوکی کے واقعے پر کیا گیا۔

اعجاز احمد نے ڈان ڈاٹ کام سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ واک آؤٹ کا اہتمام پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسی ایشن پاکستان کی الیکشن کمیٹی نے کیا تھا۔

ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے بانی عمران خان نے سوال پوچھنے پر مجھے گالیاں دیں۔

بعد ازاں، اجلاس کے دوران قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کو ہدایت دی کہ وہ پی آر اے کے ساتھ مذاکرات کریں۔

