  • KHI: Partly Cloudy 34.9°C
  • LHR: Clear 31°C
  • ISB: Clear 24.4°C
  • KHI: Partly Cloudy 34.9°C
  • LHR: Clear 31°C
  • ISB: Clear 24.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ہمارے بچپن کے زمانے میں ’ڈیٹنگ‘ کی اجازت نہیں ہوتی تھی، مدیحہ امام

شائع 29 ستمبر 2025 07:30pm
—اسکرین شاٹ
—اسکرین شاٹ

اداکارہ مدیحہ امام نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے بچپن کے زمانے میں ’ڈیٹنگ‘ کی اجازت نہیں ہوتی تھی، تاہم وہ والدہ کو بتا کر دوستوں سے ملنے جایا کرتی تھیں۔

مدیحہ امام نے حال ہی میں ’ہنسنا منع ہے‘ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے مختلف معاملات پر کھل کر گفتگو کی۔

انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ٹین ایج میں ہی بطور ’ویڈیو جوکی‘ (وی جے) کیریئر کا آغاز کیا تھا اور جلد ہی شہرت حاصل کرلی تھی۔

ان کے مطابق وی جے کے طور پر کیریئر شروع کرنے کے وقت وہ طالب علم تھیں، اس کے بعد ہی انہیں شہرت ملی۔

اداکارہ کا کہنا تھا کہ اس وقت لوگ وی جے کے اتنے مداح ہوتے تھے کہ لڑکے ان کے گھر کا ایڈریس اور فون نمبر تک نکال لیتے تھے اور ان کے گھر تک پہنچ جایا کرتے تھے۔

ان کے مطابق بعض لڑکے ان کے گھر تک آ گئے تھے، جس وجہ سے انہوں نے پولیس میں شکایت کردی تھی اور پولیس کی مدد سے وہ پاگل مداحوں سے بچیں۔

’ڈیٹنگ‘ یعنی لڑکوں سے محبت اور ملاقاتیں کرنے کے سوال پر انہوں نے بتایا کہ ان کے بچپن کے زمانے میں ’ڈیٹنگ‘ کا اتنا زیادہ رجحان نہیں تھا۔

ان کے مطابق اس زمانے میں اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی سے ملنے جایا کرتا تھا تو وہ بہت سارے دوست لڑکوں کو بھی ساتھ لے جاتا تھا۔

اداکارہ کا کہنا تھا کہ انہیں ’ڈیٹنگ‘ کی اجازت نہیں ہوتی تھی لیکن وہ اپنی والدہ کو بتا کر دوستوں سے ملنے جایا کرتی تھیں۔

مدیحہ امام کے مطابق والدہ نے انہیں ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ جہاں بھی جائیں، جس سے ملنے جائیں، اپنی سہیلیوں کو ساتھ لے جایا کریں اور پھر وہ ایسا ہی کرتی تھیں۔

اداکارہ کا کہنا تھا کہ بعض اوقات ’ڈیٹنگ‘ پر جاتے وقت پتا چلتا تھا کہ جو سہیلی ان کے ساتھ آئی تھیں، ان کی کسی لڑکے سے سیٹنگ ہوگئی اور ان کی الگ سے ’ڈیٹ‘ شروع ہوگئی۔

اداکارہ کے مطابق عام طور پر ایسا ہی ہوتا تھا کہ کسی اور کی ’ڈیٹ‘ پر ساتھ آنے والی لڑکیوں اور لڑکوں کی آپس میں سیٹنگ ہوجاتی تھی اور ان کی ’ڈیٹ‘ شروع ہوجاتی تھی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

رجب بٹ نے شادی کے وعدے کرکے جنسی تعلقات پر مجبور کیا، ٹک ٹاکر فاطمہ خان

2

وزیراعظم نے اقوام متحدہ کی تقریر لکھنے کا ٹاسک دیا اور خود وفد کا حصہ بنایا، شمع جونیجو

3

چین کے سابق وزیر زراعت تانگ رین جیان کو رشوت ستانی کے الزام میں سزائے موت

4

بھارت نے پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر ایشیا کپ جیت لیا

5

بھارتی کرکٹ ٹیم کی ہٹ دھرمی، ایشیا کپ کی ٹرافی محسن نقوی سے لینے سے انکار کردیا

6

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

7

کراچی: قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے والے سینیئر صحافی امتیاز میر انتقال کرگئے

8

پاکستانیوں نے قومی کرکٹ ٹیم کا مذاق اُڑانے پر ابھیشک بچن کو آڑے ہاتھوں لے لیا

کارٹون

کارٹون : 29 ستمبر 2025
کارٹون : 28 ستمبر 2025