’ساس اور داماد‘ کے جنسی تعلق پر بنی انڈونیشین فلم نے تہلکہ مچا دیا

انٹرٹینمنٹ ڈیسک شائع September 29, 2025
—اسکرین شاٹ
—اسکرین شاٹ

ساس اور داماد کے درمیان جنسی تعلق کی کہانی پر بنائی گئی انڈونیشین فلم ’نورما‘ نے جنوب مشرقی ایشیا سمیت دیگر اسلامی ممالک میں بھی تہلکا مچا دیا۔

’نورما‘ کو ابتدائی طور پرمارچ میں سینماؤں اور اگست 2025 میں نیٹ فلیکس پر ریلیز کیا گیا تھا، جس کے بعد فلم آہستہ آہستہ اپنے ملک کے علاوہ دیگر ممالک سنگاپور، ملائیشیا اور دوسرے پڑوسی ممالک میں بھی وائرل ہونے لگی۔

برطانوی نشریاتی ادارے ’بی بی سی‘ کی رپورٹ کے مطابق فلم کے زیادہ وائرل ہونے اور تہلکا مچانے کا ایک سبب اس کی اصل کہانی ہے۔

فلم کی کہانی ایک ٹک ٹاک ریل سے متاثر ہوکر بنائی گئی ہے جو کہ نورما رسما نامی انڈونیشین خاتون نے 2022 میں شیئر کی تھی۔

مذکورہ خاتون نے ٹک ٹاک ویڈیو کے ذریعے اپنی والدہ اور شوہر کے درمیان جنسی تعلقات کا انکشاف کیا تھا، جس کے بعد ان کی ویڈیو وائرل ہوئی اور وہاں کی پولیس حرکت میں آئی۔

خاتون کی ٹک ٹاک ویڈیو کے بعد پولیس نے ان کی والدہ اور شوہر کو گرفتار کرکے عدالت میں پیش کیا تھا، جہاں ان پر جرم ثابت ہونے پر دونوں کو جیل بھیج دیا گیا تھا۔

خاتون کی جانب سے والدہ اور شوہر کے درمیان جنسی تعلقات کا انکشاف کیے جانے کے بعد بنائی گئی ٹک ٹاک ویڈیو سے متاثر ہوکر بنائی گئی فلم میں جنسی مناظر کو انتہائی شاندار انداز میں پیش کیے جانے پر فلم کی کافی تعریفیں کی جا رہی ہیں۔

فلم میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح نورما رسما اپنے شوہر اور والدہ کے درمیان جنسی تعلقات کو دیکھتیں اور انہیں بے نقاب کرتی ہیں۔

فلم کے جذباتی مناظر اس کی کہانی کو مزید خوبصورت کرتے ہیں جب کہ انڈونیشیا اور ملائیشیا جیسے ممالک میں اس طرح کی کہانی کو فلم میں پیش کیے جانے پر بھی فلم کو مقبولیت حاصل ہوئی۔

انڈونیشیا سمیت تمام اسلامی ممالک میں مرد اور خاتون کے درمیان جنسی تعلقات کو حرام سمجھا جاتا ہے جب کہ انڈونیشیا جیسے ممالک میں ایسے تعلقات پر سخت سزائیں بھی مقرر ہیں۔

معیوب سمجھے جانے والے موضوع پر فلم بنانے کی وجہ سے ’نورما‘ کو مقبولیت حاصل ہو رہی ہے اور فلم انڈونیشیا کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن چکی ہے۔

مذکورہ فلم سے قبل بھی ٹک ٹاک ویڈیوز، فیس بک پوسٹس اور ایکس پوسٹس پر انڈونیشیا میں فلمی بنائی جا چکی ہیں اور انہوں نے کافی مقبولیت بھی حاصل کی ہے، تاہم ’نورما‘ نے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔

