  • KHI: Rain 35.1°C
  • LHR: Partly Cloudy 34.3°C
  • ISB: Sunny 31.6°C
  • KHI: Rain 35.1°C
  • LHR: Partly Cloudy 34.3°C
  • ISB: Sunny 31.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

جلالپور پیروالا: سیلاب متاثرین میں راشن کی تقسیم کے دوران بھگدڑ، معمر خاتون جاں بحق

ڈان اخبار شائع September 30, 2025 اپ ڈیٹ September 30, 2025 10:00am
موضع کرموں والی کے لمبردار نے تصدیق کی کہ بانو بی بی کا گھر سیلاب سے شدید متاثر ہوا تھا۔ —فائل فوٹو: ایکس/ مریم نواز
موضع کرموں والی کے لمبردار نے تصدیق کی کہ بانو بی بی کا گھر سیلاب سے شدید متاثر ہوا تھا۔ —فائل فوٹو: ایکس/ مریم نواز

پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ جلالپور پیروالا کے چوک کمہارن والا کے قریب سیلاب متاثرین کے لیے قائم امدادی مرکز پر راشن کے تھیلوں کے حصول کے دوران مبینہ طور پر بھگدڑ میں زخمی ہونے کے بعد ایک معمر خاتون جاں بحق ہوگئیں۔

ڈان اخبار میں شائع خبر کے مطابق 60 سالہ متوفیہ بانو بی بی کی بیٹی کی جانب سے بتایا گیا کہ ان کی والدہ جلال پور پیروالا میں قائم سیلاب متاثرین کے امدادی مرکز پر راشن لینے گئی تھیں، جہاں پیکٹ لینے کے دوران بھگدڑ میں وہ شدید زخمی ہوگئیں۔

انہوں نے کہا کہ والدہ کو ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں پیر کے روز ان کا انتقال ہوگیا، بیٹی نے ہسپتال سے والدہ کی میت وصول کی۔

ادھر متوفیہ کے آبائی گاؤں موضع کرموں والی کے لمبردار منور کچالا نے تصدیق کی کہ بانو بی بی کا گھر سیلابی ریلے سے شدید متاثر ہوا تھا۔

انہوں نے بتایا کہ اس سے قبل متوفیہ کا ایک بیٹا بھی سیلاب میں لاپتا ہو چکا ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

رجب بٹ نے شادی کے وعدے کرکے جنسی تعلقات پر مجبور کیا، ٹک ٹاکر فاطمہ خان

2

وزیراعظم نے اقوام متحدہ کی تقریر لکھنے کا ٹاسک دیا اور خود وفد کا حصہ بنایا، شمع جونیجو

3

چین کے سابق وزیر زراعت تانگ رین جیان کو رشوت ستانی کے الزام میں سزائے موت

4

بھارتی کرکٹ ٹیم کی ہٹ دھرمی، ایشیا کپ کی ٹرافی محسن نقوی سے لینے سے انکار کردیا

5

بھارت نے پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر ایشیا کپ جیت لیا

6

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

7

کراچی: قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے والے سینیئر صحافی امتیاز میر انتقال کرگئے

8

کراچی سمیت جنوب مشرقی سندھ میں آج رات سے 3 اکتوبر تک بارش کا امکان

کارٹون

کارٹون : 30 ستمبر 2025
کارٹون : 29 ستمبر 2025