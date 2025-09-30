  • KHI: Heavy Rain 36.2°C
  • LHR: Partly Cloudy 36.7°C
  • ISB: Sunny 32.2°C
  • KHI: Heavy Rain 36.2°C
  • LHR: Partly Cloudy 36.7°C
  • ISB: Sunny 32.2°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

متنازع ٹوئٹ کیس: ایمان مزاری اور ہادی چٹھہ کےخلاف ٹرائل کا باقاعدہ آغاز، فرد جرم عائد

طاہر نصیر شائع September 30, 2025 اپ ڈیٹ September 30, 2025 02:37pm
معاون وکیل نے کہا کہ ملزمان عدالت میں پیش ہوئے تھے، اب راولپنڈی میں پیشی پر گئے ہیں — فائل فوٹو: ایکس
معاون وکیل نے کہا کہ ملزمان عدالت میں پیش ہوئے تھے، اب راولپنڈی میں پیشی پر گئے ہیں — فائل فوٹو: ایکس

ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ کے خلاف متنازع ٹویٹ کیس میں ٹرائل کا باقاعدہ آغاز ہوگیا، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ پر فرد جرم عائد کر دی۔

ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ کے خلاف متنازع ٹوئٹ کیس کی سماعت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکہ نے کی، ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ فرد جرم کے وقت کورٹ روم میں موجود نہیں تھے۔

ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ کی جانب سے معاون وکیل عدالت میں پیش ہوئے، دوران سماعت ایمان مزاری اور ہادی علی کے خلاف ٹرائل کا باقاعدہ آغاز ہوگیا۔

عدالت نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ پر فرد جرم عائد کی، عدالت نے استفسار کیا کہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ کہاں ہیں؟

معاون وکیل نے کہا کہ وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے، اب راولپنڈی میں پیشی پر گئے ہیں۔

عدالت نے کہا کہ ملزمان کس سے اجازت لے کر گئے ہیں؟ عدالت کی جانب سے فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی، معاون وکیل نے کہا کہ عدالت فرد جرم کی نقل فراہم کر دے۔

فاضل جج نے کہا کہ آپ طریقہ کار کے ذریعے نقل کے لیے درخواست دیں۔

چالان

اسلام آباد کی ضلعی عدالت میں متنازع ٹوئٹس کیس میں ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھہ کے خلاف چالان کی تفصیلات سامنے آگئیں۔

نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے) نے ملزمان کے خلاف 7 صفحات پر مشتمل چالان جمع کرایا، چالان میں پراسیکیوشن کے 4 گواہان کی فہرست بھی شامل ہے۔

چاروں گواہان این سی سی آئی اے میں ڈیوٹی سرانجام دے رہے ہیں، چالان میں ایمان مزاری کے مختلف ٹوئٹس کا متن بھی درج ہے۔

چالان میں کہا گیا ہے کہ ایمان مزاری کی ٹوئٹس کو ہادی علی چٹھہ نے ری ٹوئٹ کیا۔

یاد رہے کہ سماجی کارکن ہادی علی چٹھہ اور ایمان مزاری کیخلاف این سی سی آئی اے نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔

این سی سی آئی اے کی جانب سے درج ایف آئی آر کے مطابق ایمان مزاری اور ان کے شوہر پر الزام ہے کہ وہ سوشل میڈیا پوسٹس کے ذریعے لسانی بنیادوں پر تقسیم کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے تھے۔

ایف آئی آر میں الزام لگایا گیا کہ انہوں نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں لاپتا افراد کے معاملات کی ذمہ داری سیکیورٹی فورسز پر عائد کی تھی۔

یہ مقدمہ الیکٹرانک کرائم کی روک تھام کے ایکٹ (پیکا) کی دفعات 9، 10، 11 اور 26 کے تحت درج کیا گیا تھا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

رجب بٹ نے شادی کے وعدے کرکے جنسی تعلقات پر مجبور کیا، ٹک ٹاکر فاطمہ خان

2

کامیابی اور شہرت کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، حمیرا ارشد

3

پاکستانیوں نے قومی کرکٹ ٹیم کا مذاق اُڑانے پر ابھیشک بچن کو آڑے ہاتھوں لے لیا

4

بہتر ازدواجی زندگی اور بچوں کی خاطر اداکاری چھوڑی، فرح حسین

5

پہلی ہی فلم کے دوران ہراسانی کا شکار بنی، ساتھی اداکار بوسہ لیتا رہا، ریکھا

6

طلاق کے بعد 6 سالہ بیٹے کی اکیلے پرورش کی، معاشرے میں باپ کا غلط تصور قائم ہے، ساجد شاہ

7

’یہ دل آپ کا ہوا‘ کے بعد بننے والی فلمیں انڈسٹری کا زوال بنیں، معمر رانا

8

امریکی گلوکارہ سلینا گومز رشتہ ازدواج میں منسلک ہوگئیں

کارٹون

کارٹون : 30 ستمبر 2025
کارٹون : 29 ستمبر 2025