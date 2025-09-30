کیس نمبر 9 کا انتخاب ضروری تھا، ناظرین کو ریپ کیسز اور عدالتی نظام کی آگاہی ملے گی، آمنہ شیخ
ماڈل و اداکارہ آمنہ شیخ نے بتایا کہ سات سال کے وقفے کے بعد کیس نمبر 9 کے ذریعے وہ عدالت میں ریپ کے شکار خواتین کے لیے قانونی جدوجہد کو اجاگر کریں گی۔
آمنہ شیخ، جو اپنی جاندار اداکاری کی وجہ سے ناظرین کے ذہنوں میں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، سات سال کے طویل وقفے کے بعد انڈسٹری میں دو بڑے پروجیکٹس کے ساتھ واپسی کر رہی ہیں۔
ان کا پہلا پروجیکٹ ڈراما ’کیس نمبر 9‘ ہے، جو ایک حساس موضوع پر مبنی کورٹ روم ڈراما ہے اور ریپ کے کیسز اور عدالتی نظام میں ان کے طریقہ کار کو اجاگر کرتا ہے، دوسرا پروجیکٹ پاکستان کی پہلی نیٹ فلکس اوریجنل سیریز ’جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو‘ ہے، جو وقفے کے بعد ان کا پہلا شوٹ کیا گیا پروجیکٹ ہے۔
ڈان امیجز کے ساتھ حالیہ ملاقات میں آمنہ شیخ نے اپنی واپسی، کیس نمبر 9 اور نیٹ فلکس کے پروجیکٹ کے بارے میں بات کی۔
انہوں نے بتایا کہ کیس نمبر 9 کا انتخاب کرنے کا فیصلہ ان کے لیے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ تھا، اس ڈرامے میں ان کا کردار ایک پروسیکیوٹر کا ہے، جو عدالت میں ریپ کی شکار خاتون کے لیے قانونی جدوجہد کی قیادت کرتی ہیں۔
اداکارہ کے مطابق ڈرامے کے ذریعے ناظرین پاکستان کے قوانین اور عدالتی نظام میں ریپ کے کیسز کے حوالے سے پیش رفت کے بارے میں تفصیلی آگاہی حاصل کریں گے، اس میں حالیہ قانونی تاریخ کے حقیقی کیسز کا حوالہ دیا جائے گا اور قانونی ترقیات کو واضح انداز میں پیش کیا جائے گا، جس سے متاثرین کو بااختیار بنانے اور مجرموں کو غیر موثر کرنے کا موقع ملے گا۔
آمنہ شیخ نے کہا کہ یہ موضوع معاشرے کے لیے بہت متعلقہ اور اس لمحے میں انتہائی ضروری ہے اور ڈرامائی کہانی کے ذریعے لوگوں کو بااختیار بنانے کا حقیقی موقع فراہم کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب کیس نمبر 9 کی پیشکش ہوئی تو انہوں نے اس سے انکار نہیں کیا۔
انہوں نے مزید بتایا کہ اس ڈرامے کے اسکرپٹ کو پاکستان کے معروف صحافی نے لکھا ہے اور پروجیکٹ سے منسلک تمام لوگ باصلاحیت ہیں، جس کی وجہ سے پروجیکٹ کو قبول کرنا لازمی تھا۔
کیس نمبر 9 میں دفاعی وکیل کا کردار ادا کرنے والے نور الحسن کے ساتھ کام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ تجربہ خوشگوار رہا اور نور الحسن نے مسلسل تعریف کی کہ وہ اسکرین پر واپس آ گئی ہیں۔
آمنہ شیخ کی واپسی دراصل 2024 میں نیٹ فلکس پروجیکٹ ’جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو‘ سے ہوئی، جو ابھی ریلیز نہیں ہوا۔
انہوں نے کہا کہ اس تجربے نے ایسا محسوس کرایا جیسے وہ گھر واپس آگئی ہوں اور وہ کردار میں آسانی سے ڈھل گئی اور لطف اندوز ہوئیں، تاہم کیس نمبر 9 پر کام کرنا مختلف تجربہ تھا، جس میں خوف، گھبراہٹ اور دباؤ محسوس ہوا، کیونکہ کورٹ روم میں مرکزی کردار ادا کرنا اور وسیع اور پیچیدہ سماعتوں کو سنبھالنا مشکل کام تھا۔
وقفے کے بارے میں بات کرتے ہوئے آمنہ شیخ نے کہا کہ یہ ان کے لیے ضروری تھا تاکہ وہ اپنی خاندانی زندگی کو ترتیب دے سکیں اور بچوں کی ابتدائی پرورش پر توجہ دے سکیں۔
انہوں نے کہا کہ اس وقفے کے دوران اداکاری کی کمی محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ لگن اور محنت زندگی کے ایک اور اہم پہلو کی طرف منتقل ہوئی۔
نیٹ فلکس پروجیکٹ کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ 2023 میں اس کی آفر ہوئی اور 2024 میں شوٹنگ شروع ہوئی، یہ پاکستان کے لیے ایک سنگ میل پروجیکٹ ہے کیونکہ یہ عالمی پلیٹ فارم پر پہنچنے کا موقع فراہم کرتا ہے اور مقامی ہنر کو عالمی معیار کے مطابق پیش کرتا ہے، سیٹ پر تجربہ غیر حقیقی تھا اور گھر جیسا ماحول تھا۔
آمنہ شیخ نے سیریز میں اپنے کردار کے بارے میں بتایا کہ یہ مرکزی کہانی کے لیے بنیادی اور دلچسپ کردار ہے، جو مختلف وقتوں اور ادوار میں کام کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ میڈیا میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں، خصوصاً سوشل میڈیا کی اہمیت بڑھ گئی ہے، ہر فرد اور پوری پروڈکشن ٹیم کے پاس سوشل میڈیا کی حکمت عملی ہوتی ہے، جو کبھی تخلیقی عمل میں مددگار اور کبھی خلل ڈالتی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا تیز رفتاری سے ترقی کر رہا ہے اور یہ ناظرین تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اصل فن اور تخلیقی عمل کی حفاظت ضروری ہے۔
دبئی میں رہائش کے دوران پروجیکٹ کی آفر کے بارے میں آمنہ شیخ نے بتایا کہ ان کے طویل تجربے کی وجہ سے پروڈکشن کو انہیں ڈھونڈنے میں دشواری نہیں ہوئی۔
آخر میں انہوں نے کہا کہ دونوں پروجیکٹس ان کے اور انڈسٹری کے لیے اہم سنگ میل ہیں، معیار کو مقدار پر ترجیح ان کی رہنمائی ہے اور وہ ایسے پروجیکٹس کا حصہ بننا چاہتی ہیں جو چیلنجنگ، پیغام رساں اور ناظرین سے جڑے ہوں، ہر پروجیکٹ ان کے لیے معنی خیز ہونا چاہیے تاکہ ان کی اسکرین پر موجودگی اصلی، مضبوط اور انتظار کے قابل محسوس ہو۔