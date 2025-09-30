  • KHI: Partly Cloudy 29.3°C
  • LHR: Clear 35.2°C
  • ISB: Clear 29.8°C
  • KHI: Partly Cloudy 29.3°C
  • LHR: Clear 35.2°C
  • ISB: Clear 29.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

انسانی اسمگلنگ کیس: صارم برنی کی درخواست ضمانت تیسری مرتبہ بھی مسترد

ویب ڈیسک شائع September 30, 2025 اپ ڈیٹ September 30, 2025 04:52pm
صارم برنی کو جون 2024 میں بچوں کی اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا — فائل فوٹو: ڈان نیوز
صارم برنی کو جون 2024 میں بچوں کی اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا — فائل فوٹو: ڈان نیوز

وفاقی اینٹی کرپشن کورٹ نے دستاویزات میں ہیر پھیر اور انسانی اسمگلنگ کے کیس میں صارم برنی کی درخواست ضمانت مسترد کردی۔

وفاقی اینٹی کرپشن کورٹ میں صارم برنی کے خلاف دستاویزات میں ردوبدل اور انسانی اسمگلنگ کے کیس کی سماعت ہوئی۔

اس سے قبل صارم برنی کی درخواست ضمانت جوڈیشل مجسٹریٹ اور ہائی کورٹ سے بھی مسترد ہوچکی ہے۔

پراسیکیوشن نے موقف اختیار کیا کہ صارم برنی کو ایک سال قبل کراچی ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا، ملزم گزشتہ ایک سال سے جیل میں ہے، ڈیڑھ ماہ پہلے مقدمہ وفاقی اینٹی کرپشن عدالت میں منتقل کیا گیا تھا۔

پراسیکیوشن کے مطابق ملزم پر الزام ہے کہ اس نے دیگر کےساتھ مل کر دستاویزات میں ردبدل کیا اور کمسن بچوں کوبیرون ملک بھیجا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

2

کراچی سمیت جنوب مشرقی سندھ میں آج رات سے 3 اکتوبر تک بارش کا امکان

3

سینئر صحافی سے عمران خان کی مبینہ بدسلوکی کیخلاف قومی اسمبلی میں قرارداد منظور

4

بھارتی کرکٹ ٹیم کی ہٹ دھرمی، ایشیا کپ کی ٹرافی محسن نقوی سے لینے سے انکار کردیا

5

ٹرمپ کی نیتن یاہو کے ہمراہ پریس کانفرنس، مجوزہ غزہ جنگ بندی منصوبے کا اعلان

6

کراچی: اورنگی ٹاؤن میں اپنے دو بچوں کے سامنے باپ قتل

7

رجب بٹ نے شادی کے وعدے کرکے جنسی تعلقات پر مجبور کیا، ٹک ٹاکر فاطمہ خان

8

’ساس اور داماد‘ کے جنسی تعلق پر بنی متنازع انڈونیشین فلم تیزی سے مقبول

کارٹون

کارٹون : 30 ستمبر 2025
کارٹون : 29 ستمبر 2025