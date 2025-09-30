  • KHI: Partly Cloudy 29.3°C
نیپال نے ویسٹ انڈیز کو شکست دیکر تاریخ رقم کردی، پہلی مرتبہ ٹی20 سیریز جیت لی

اسپورٹس ڈیسکشائع 30 ستمبر 2025 04:43pm
— فوٹو: آئی سی سی
— فوٹو: آئی سی سی

نیپال نے ٹی20 انٹرنیشنل میں نئی تاریخ رقم کردی، ویسٹ انڈیز کو دوسرے ٹی20 انٹرنیشنل میں 90 رنز سے شکست دے کر پہلی بار سیریز جیت لی۔

تفصیلات کے مطابق نیپال نے ویسٹ انڈیز کو اپ سیٹ شکست دے کر پہلی مرتبہ ٹی20 سیریز جیت لی، دوسرے ٹی20 انٹرنیشنل میں نیپال نے ویسٹ انڈیز کو 90 رنز سے ہراکر 3 میچز کی سیریز میں 0-2 سے فیصلہ کن برتری حاصل کرلی۔

شارجہ میں کھیلے گئے دوسرے ٹی20 میچ میں نیپال نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 6 وکٹ پر 173 رنز بنائے، آصف شیخ 68 اور سندیپ جورا 63 رنز بناکر نمایاں رہے۔

ویسٹ انڈیز کی جانب سے عقیل حسین اور کائیل مائیرز نے 2،2 وکٹیں حاصل کیں۔

ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم 18ویں اوور میں 83 رنز پر ڈھیر ہوگئی، کالی آندھی کے صرف 3 کھلاڑی ڈبل فیگرز میں داخل ہوسکے۔

نیپال کی جانب سے عادل عالم نے 24 رنز کے عوض 4 وکٹیں حاصل کیں،کوشل بھرٹیل نے 3 وکٹیں لیں۔

نیپال نے 90 رنز سے کامیابی کے ساتھ 3 میچز کی سیریز میں دو صفر کی برتری حاصل کرلی۔

اس سے قبل سیریز کے پہلے میچ میں نیپال نے 19 رنز سے فاتح سمیٹی تھی، نیپالی ٹیم نے فل ممبر ٹیم کے خلاف پہلی مرتبہ سیریز اپنے نام کرکے نئی تاریخ بنادی۔

