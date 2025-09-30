  • KHI: Clear 29.7°C
  • LHR: Clear 30°C
  • ISB: Clear 25.1°C
  • KHI: Clear 29.7°C
  • LHR: Clear 30°C
  • ISB: Clear 25.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

میری چھوٹی بہو کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے مسلمان ایسے ہوتے ہیں، صبا فیصل

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 30 ستمبر 2025 07:39pm
—اسکرین شاٹ
—اسکرین شاٹ

سینئر اداکارہ صبا فیصل اپنی چھوٹی بہو نشا کی تعریفیں کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان ان کی طرح ہوتا ہے۔

صبا فیصل نے حال ہی میں ندا یاسر کے مارننگ شو میں شرکت کی، جہاں انہوں نے مختلف معاملات پر کھل کر گفتگو کی۔

اداکارہ نے اپنی چھوٹی بہو کی تعریفیں کرتے ہوئے کہا کہ ان کے گھر سے آنے کے بعد ان کے گھر میں بڑا مثبت فرق آیا ہے، وہ عبادت گزار اور دین اسلام پر عمل کرنے والی خاتون ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ میری بہو کے والد انتقال کر گئے تو وہ زیادہ نہ روئیں اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، والد کی وفات کو خدا کی رضا سمجھ کر صبر کیا۔

انہوں نے بتایا کہ والد کے وفات کے بعد ان کے بیٹے کی پہلی عید آئی تو انہوں نے اسے بھی منایا اور کہا کہ وہ بیٹے کی عید والد کے غم میں خراب نہیں کر سکتیں، ان کے والد خدا کی امانت تھے، وہ وہاں چلے گئے۔

صبا فیصل کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بہو کی باتیں سن کر آبدیدہ ہو جاتی ہیں، کیوں کہ ان کی بہو کا اتنا اعتقاد اور عقیدہ پکا ہے۔

ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ چھوٹی بہو آنے کے بعد ان کا ڈپریشن بھی کم ہوا ہے، ان کے گھر اور زندگی میں مثبت تبدیلیاں آئی ہیں۔

انہوں نے یہ بھی بتایا کہ خدا نے انہیں توفیق عطا کی اور انہوں نے متعدد عمرے کیے، جس کے بعد وہ نمازیں اور تہجد بھی پڑھنے لگی ہیں، اس سے ان کا ڈپریشن ختم ہوگیا، خدا کی عبادت ڈپریشن کا بہترین علاج ہے۔

سینیئر اداکارہ نے اپنی بہو کی اسلامی تعلیمات کی تعریفیں کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس قدر اچھی ہیں کہ انہیں دیکھ کر کوئی بھی کہ سکتا ہے کہ مسلمان ان کی طرح ہوتا ہے۔

خیال رہے کہ صبا فیصل کے چھوٹے بیٹے ارسلان فیصل نے دسمبر 2023 کے اختتام پر نشاط طلعت سے شادی کی تھی اور ان کے ہاں 2024 میں پہلے بچے کی پیدائش ہوئی تھی۔

چھوٹے بیٹے کی شادی کے بعد صبا فیصل متعدد مواقع پر اپنی چھوٹی بہو کی تعریفیں کر چکی ہیں جب کہ اس سے قبل وہ متعدد مواقع پر بڑی بہو پر تنقید کرتی دکھائی دیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

2

ٹرمپ کی نیتن یاہو کے ہمراہ پریس کانفرنس، مجوزہ غزہ جنگ بندی منصوبے کا اعلان

3

کراچی سمیت جنوب مشرقی سندھ میں آج رات سے 3 اکتوبر تک بارش کا امکان

4

سینئر صحافی سے عمران خان کی مبینہ بدسلوکی کیخلاف قومی اسمبلی میں قرارداد منظور

5

بھارتی کرکٹ ٹیم کی ہٹ دھرمی، ایشیا کپ کی ٹرافی محسن نقوی سے لینے سے انکار کردیا

6

کراچی: اورنگی ٹاؤن میں اپنے دو بچوں کے سامنے باپ قتل

7

رجب بٹ نے شادی کے وعدے کرکے جنسی تعلقات پر مجبور کیا، ٹک ٹاکر فاطمہ خان

8

’ساس اور داماد‘ کے جنسی تعلق پر بنی متنازع انڈونیشین فلم تیزی سے مقبول

کارٹون

کارٹون : 30 ستمبر 2025
کارٹون : 29 ستمبر 2025