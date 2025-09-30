  • KHI: Clear 28.7°C
  • LHR: Clear 28.5°C
  • ISB: Clear 26.1°C
  • KHI: Clear 28.7°C
  • LHR: Clear 28.5°C
  • ISB: Clear 26.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

حکومت نے ایل پی جی کی قیمت میں کمی کردی

طاہر شیرانیشائع 30 ستمبر 2025 08:53pm
فائل فوٹو: پی پی آئی
فائل فوٹو: پی پی آئی

آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی ( اوگرا) نے مائع پیٹرولیم گیس ( ایل پی جی ) کی قیمت میں 6 روپے 71 پیسے فی کلو کمی کردی، نئی قیمت کا اطلاق یکم اکتوبر سے ہوگا۔

اوگرا نے ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفکیشن جاری کردیا ہے جس کے مطابق فی کلو ایل پی جی 6 روپے71 پیسے فی کلو سستی کردی گئی ہے۔

نوٹیفکیشن کے مطابق ایل پی جی کی نئی قیمت 207 روپے 49 پیسے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔

نوٹیفکیشن کے مطابق ایل پی جی کا 11.8 کلوگرام کا گھریلو سلنڈر 79روپے 14 پیسے سستا کیا گیا ہے، گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت 2448 روپے33 پیسےہوگی۔

اوگرا کی جانب سےجاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق ایل پی جی کی نئی قیمتوں کا اطلاق یکم اکتوبر سے ہوگا

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

2

ٹرمپ کی نیتن یاہو کے ہمراہ پریس کانفرنس، مجوزہ غزہ جنگ بندی منصوبے کا اعلان

3

کراچی سمیت جنوب مشرقی سندھ میں آج رات سے 3 اکتوبر تک بارش کا امکان

4

سینئر صحافی سے عمران خان کی مبینہ بدسلوکی کیخلاف قومی اسمبلی میں قرارداد منظور

5

بھارتی کرکٹ ٹیم کی ہٹ دھرمی، ایشیا کپ کی ٹرافی محسن نقوی سے لینے سے انکار کردیا

6

کراچی: اورنگی ٹاؤن میں اپنے دو بچوں کے سامنے باپ قتل

7

رجب بٹ نے شادی کے وعدے کرکے جنسی تعلقات پر مجبور کیا، ٹک ٹاکر فاطمہ خان

8

’ساس اور داماد‘ کے جنسی تعلق پر بنی متنازع انڈونیشین فلم تیزی سے مقبول

کارٹون

کارٹون : 30 ستمبر 2025
کارٹون : 29 ستمبر 2025