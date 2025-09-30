  • KHI: Clear 27.8°C
حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کردیا

ویب ڈیسک شائع September 30, 2025 اپ ڈیٹ October 1, 2025 12:02am
وفاقی حکومت نے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کردیا، پیٹرول 4 روپے 7 پیسے اور ہائی اسپیڈ ڈیزل 4 روپے 4 پیسے مہنگا کردیا گیا۔

ڈان نیوز کے مطابق وزارتِ خزانہ نے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلامیہ جاری کردیا جس کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 7 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔

قیمت میں اضافے کے بعد پیٹرول کی قیمت 264 روپے 61 پیسے سے بڑھ کر 268 روپے 68 پیسے ہوگئی ہے۔

نوٹیفکیشن کے مطابق ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 4 روپے 4 پیسے اضافے کے بعد 272 روپے 77 پیسےسے بڑھ کر 276 روپے 81 پیسے ہوگئی ہے۔

وزارت خزانہ کی جانب سے نوٹیفکیشن کے مطابق قیمتوں کا اطلاق آج شب بارہ بجے سے ہوگا اور یہ قیمتیں اگلے پندرہ دن تک لاگو رہیں گی۔

