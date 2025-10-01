کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں آج بھی بارش کا امکان
محکمہ موسمیات نے کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں آج بھی بارش کا امکان ظاہر کردیا، گزشتہ روز شہر میں سب سے زیادہ بارش ایئرپورٹ کے اطراف ریکارڈ کی گئی۔
ڈان نیوز کے مطابق محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ کراچی، حیدرآباد، تھرپارکر، عمر کوٹ اور سانگھڑ سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں آج بارش ہوسکتی ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق بھارتی گجرات سے ہوا کے کم دباؤ کا سسٹم بحیرہ عرب میں داخل ہو رہا ہے، گزشتہ روز بھی کراچی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہوئی جس سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔
محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں گزشتہ روز سب سے زیادہ 33 ملی میٹر بارش ایئر پورٹ کےاطراف ریکارڈ کی گئی، بارش کے بعد آئی آئی چندریگر روڈ، شارع فیصل اور ایم اے جناح روڈ سمیت شہر کی مرکزی شاہراہوں پر پانی جمع ہو گیا جس سے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہوئی۔