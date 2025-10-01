  • KHI: Rain 33.7°C
  • LHR: Partly Cloudy 34.8°C
  • ISB: Partly Cloudy 30.8°C
  • KHI: Rain 33.7°C
  • LHR: Partly Cloudy 34.8°C
  • ISB: Partly Cloudy 30.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں آج بھی بارش کا امکان

ویب ڈیسکشائع 01 اکتوبر 2025 09:40am
— فائل فوٹو: اے ایف پی
— فائل فوٹو: اے ایف پی

محکمہ موسمیات نے کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں آج بھی بارش کا امکان ظاہر کردیا، گزشتہ روز شہر میں سب سے زیادہ بارش ایئرپورٹ کے اطراف ریکارڈ کی گئی۔

ڈان نیوز کے مطابق محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ کراچی، حیدرآباد، تھرپارکر، عمر کوٹ اور سانگھڑ سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں آج بارش ہوسکتی ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق بھارتی گجرات سے ہوا کے کم دباؤ کا سسٹم بحیرہ عرب میں داخل ہو رہا ہے، گزشتہ روز بھی کراچی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہوئی جس سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔

محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں گزشتہ روز سب سے زیادہ 33 ملی میٹر بارش ایئر پورٹ کےاطراف ریکارڈ کی گئی، بارش کے بعد آئی آئی چندریگر روڈ، شارع فیصل اور ایم اے جناح روڈ سمیت شہر کی مرکزی شاہراہوں پر پانی جمع ہو گیا جس سے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہوئی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

2

ٹرمپ کی نیتن یاہو کے ہمراہ پریس کانفرنس، مجوزہ غزہ جنگ بندی منصوبے کا اعلان

3

کراچی سمیت جنوب مشرقی سندھ میں آج رات سے 3 اکتوبر تک بارش کا امکان

4

سینئر صحافی سے عمران خان کی مبینہ بدسلوکی کیخلاف قومی اسمبلی میں قرارداد منظور

5

بھارتی کرکٹ ٹیم کی ہٹ دھرمی، ایشیا کپ کی ٹرافی محسن نقوی سے لینے سے انکار کردیا

6

کراچی: اورنگی ٹاؤن میں اپنے دو بچوں کے سامنے باپ قتل

7

رجب بٹ نے شادی کے وعدے کرکے جنسی تعلقات پر مجبور کیا، ٹک ٹاکر فاطمہ خان

8

’ساس اور داماد‘ کے جنسی تعلق پر بنی متنازع انڈونیشین فلم تیزی سے مقبول

کارٹون

کارٹون : 1 اکتوبر 2025
کارٹون : 30 ستمبر 2025