سونا آج پھر ہزاروں روپے مہنگا، فی تولہ قیمت 4 لاکھ 10 ہزار سے تجاوز کرگئی
ملک بھر میں سونے کی قیمت میں اضافہ ہوگیا، 3 ہزار 500 روپے کے اضافے سے فی تولہ سونا 4 لاکھ 10 ہزار 278 روپے پر پہنچ گیا۔
سرکاری خبر رساں ادارے اے پی پی نے آل سندھ صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ بدھ کو ملک میں 24 قیراط سونے کی قیمت 3 ہزار 500 روپے کے اضافے کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئی اور فی تولہ سونا 4 لاکھ 10 ہزار 278 روپے فی تولہ میں فروخت ہوا، جو گزشتہ روز 4 لاکھ 6 ہزار 778 روپے تھا۔
بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت 35 ڈالر اضافے کے بعد 3 ہزار 855 ڈالر سے بڑھ کر 3 ہزار 890 ڈالر فی اونس ہوگئی۔
فی تولہ چاندی کی قیمت میں بھی 50 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جس کے بعد یہ 4 ہزار 826 روپے میں فروخت ہوئی جبکہ 10 گرام چاندی 43 روپے بڑھ کر 4 ہزار 137 روپے ہوگئی۔
ایسوسی ایشن نے مزید بتایا کہ اسی طرح عالمی مارکیٹ میں چاندی کی قیمت 0.50 ڈالر بڑھ کر 47.27 ڈالر فی اونس ریکارڈ کی گئی ۔