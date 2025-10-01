  • KHI: Partly Cloudy 33.3°C
  • LHR: Clear 34.1°C
  • ISB: Clear 29.5°C
  • KHI: Partly Cloudy 33.3°C
  • LHR: Clear 34.1°C
  • ISB: Clear 29.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

سونا آج پھر ہزاروں روپے مہنگا، فی تولہ قیمت 4 لاکھ 10 ہزار سے تجاوز کرگئی

ویب ڈیسکشائع 01 اکتوبر 2025 03:50pm
— فوٹو: رائٹرز
— فوٹو: رائٹرز

ملک بھر میں سونے کی قیمت میں اضافہ ہوگیا، 3 ہزار 500 روپے کے اضافے سے فی تولہ سونا 4 لاکھ 10 ہزار 278 روپے پر پہنچ گیا۔

سرکاری خبر رساں ادارے اے پی پی نے آل سندھ صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ بدھ کو ملک میں 24 قیراط سونے کی قیمت 3 ہزار 500 روپے کے اضافے کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئی اور فی تولہ سونا 4 لاکھ 10 ہزار 278 روپے فی تولہ میں فروخت ہوا، جو گزشتہ روز 4 لاکھ 6 ہزار 778 روپے تھا۔

بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت 35 ڈالر اضافے کے بعد 3 ہزار 855 ڈالر سے بڑھ کر 3 ہزار 890 ڈالر فی اونس ہوگئی۔

فی تولہ چاندی کی قیمت میں بھی 50 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جس کے بعد یہ 4 ہزار 826 روپے میں فروخت ہوئی جبکہ 10 گرام چاندی 43 روپے بڑھ کر 4 ہزار 137 روپے ہوگئی۔

ایسوسی ایشن نے مزید بتایا کہ اسی طرح عالمی مارکیٹ میں چاندی کی قیمت 0.50 ڈالر بڑھ کر 47.27 ڈالر فی اونس ریکارڈ کی گئی ۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

2

ٹرمپ کی نیتن یاہو کے ہمراہ پریس کانفرنس، مجوزہ غزہ جنگ بندی منصوبے کا اعلان

3

حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کردیا

4

تنقید کے باوجود ’لازوال عشق‘ ریلیز، پہلی ہی قسط پر لوگ برہم

5

’ساس اور داماد‘ کے جنسی تعلق پر بنی متنازع انڈونیشین فلم تیزی سے مقبول

6

ٹرمپ کے مجوزہ غزہ منصوبے کی حمایت پر شہباز شریف پر شدید تنقید

7

کوئٹہ: فتنۃ الخوارج کا خودکش حملہ، 2 ایف سی اہلکاروں سمیت 11 افراد شہید، 6 دہشتگرد بھی مارے گئے

8

ایشیاکپ ٹرافی چاہیے تو سوریا کمار دفتر آکر مجھ سے لے لیں، محسن نقوی کا بھارتی بورڈ کو جواب

کارٹون

کارٹون : 1 اکتوبر 2025
کارٹون : 30 ستمبر 2025