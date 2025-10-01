  • KHI: Clear 31.9°C
  • LHR: Clear 31.8°C
  • ISB: Clear 25.4°C
ایبٹ آباد: ملزم نے فائرنگ کر کے بھائی، بھابھی اور 2 بھانجیوں کو قتل کر دیا

یاور عباس شائع October 1, 2025 اپ ڈیٹ October 1, 2025 05:23pm
— فائل فوٹو: اے ایف پی
— فائل فوٹو: اے ایف پی

ایبٹ آباد کے علاقے حویلیاں میں ملزم نے فائرنگ کر کے 3 خواتین سمیت 4 افراد کو قتل کر دیا ہے۔

ڈان نیوز کے مطابق مقامی پولیس نے بتایا کہ ایبٹ آباد میں حویلیاں کے مقام پر ملزم ادریس نے فائرنگ کر کے بھائی، بھابھی اور 2 بھانجیوں کو موت کے گھاٹ اُتار دیا ہے، ملزم چاروں افراد کو قتل کرنے کے بعد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔

پولیس حکام کے مطابق افسوس ناک واقعے میں جاں بحق افراد کی لاشوں کو قانونی کارروائی کے لیے مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔

پولیس حکام نے مزید کہا کہ ملزم ادریس نے سگے رشتہ داروں کو کیوں قتل کیا، فوری طور پر معلومات سامنے نہیں آسکیں، تاہم معاملے کی تفتیش شروع کر کے ملزم کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔

