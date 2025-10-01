شاہ رخ خان پہلے ارب پتی بھارتی اداکار بن گئے
بولی وڈ بادشاہ شاہ رخ خان نے فلموں کے بعد دولت میں بھی اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پہلے ارب پتی اداکار کا اعزاز حاصل کرلیا۔
شاہ رخ خان کا شمار ویسے ہی بھارت کے امیر ترین اداکاروں میں ہوتا رہا ہے اور ان سمیت متعدد اداکار بھارت روپوں میں ارب پتی رہے ہیں لیکن اب شاہ رخ خان امریکی ڈالر کی کرنسی میں بھی ارب پتی بن گئے۔
بھارتی اخبار ’ہندوستان ٹائمز‘ کے مطابق بھارتی کاروباری افراد اور ارب پتی شخصیات کی دولت اور اثاثوں پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ کی تازہ فہرست کے مطابق شاہ رخ خان پہلے اداکار بن گئے، جن کی دولت امریکی ایک ارب ڈالر سے زائد ہوگئی۔
اقتصادی ویب سائٹ کی فہرست کے مطابق شاہ رخ خان کی ملکیت ایک ارب 40 کروڑ امریکی ڈالر بن گئی اور گزشتہ چند سال میں ان کی دولت میں تیزی سے اضافہ نوٹ کیا گیا۔
شاہ رخ خان پچھلے سال ارب پتی نہیں تھے، 2024 تک ان کی دولت 87 کروڑ ڈالر تک تھی لیکن ایک سال میں ان کی دولت میں 50 کروڑ ڈالر سے زائد کا اضافہ ہوا اور وہ اس وقت ایک ارب 40 کروڑ کی دولت کے مالک ہیں۔
شاہ رخ خان کی دولت میں خصوصی طور پر 2022 کے بعد اضافہ نوٹ کیا گیا جب انہوں نے اہلیہ گوری خان کے ہمراہ فلم پروڈکشن کمپنی ’چلی انٹرٹینمنٹ‘ بنائی جب کہ انہوں نے متعدد کرکٹ ٹیموں میں بھی سرمایہ کاری کی۔
شاہ رخ خان نے گزشتہ چند سال میں عرب ممالک میں ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں بھی سرمایہ کاری کی ہے، جس وجہ سے بھی ان کی دولت میں اضافہ دیکھا گیا۔
شاہ رخ خان اب پہلے بھارتی اداکار بن گئے جن کی دولت امریکی ایک ارب 40 کروڑ ڈالر اور بھارتی 12 ہزار کروڑ روپے سے زائد بن گئی۔
اگرچہ شاہ رخ خان امیر ترین اداکار بن گئے لیکن اس باوجود وہ بھارت میں امیر ترین افراد کی فہرست میں 65 ویں نمبر پر ہیں۔
شاہ رخ خان کے بعد ان کی کرکٹ ٹیموں کی بزنس پارٹنر اداکارہ جوہی چاولہ اور ان کا خاندان امیر ترین ہے، اداکارہ کی ملکیت 93 کروڑ امریکی ڈالر ہے، اس کے بعد ریتیک روشن بھی امیر ترین اداکاروں میں شامل ہیں اور ان کی دولت 30 کروڑ امریکی ڈالر تک ہے۔