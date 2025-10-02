فیروز خان کا دوسری اہلیہ سے متعلق متنازع انسٹاگرام اسٹوری کے بعد اکاؤنٹ ہیک ہونے کا دعویٰ
اداکار فیروز خان نے دوسری اہلیہ سے متعلق متنازع انسٹاگرام اسٹوری کے بعد دعویٰ کیا کہ ان کا اکاؤنٹ ہیک ہوگیا تھا۔
گزشتہ روز فیروز خان نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک متنازع اسٹوری شیئر کی، جس میں انہوں نے اپنی دوسری اہلیہ ڈاکٹر زینب کو ٹیگ کرتے ہوئے سنجیدہ نوعیت کے الزامات عائد کیے۔
یہ اسٹوری بعد میں ڈیلیٹ کردی گئی، تاہم اس کے اسکرین شاٹس تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئے۔
وائرل ہونے والی پوسٹ میں فیروز خان نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں زبردستی اور دباؤ ڈال کر اس رشتے میں رکھا گیا، جب کہ ان کی والدہ اور بہن کے ساتھ ناانصافی کے بعد یہ رشتہ ان کے لیے ختم ہوچکا ہے۔
اسٹوری کے مطابق ان پر دباؤ ڈالا جارہا تھا کہ وہ اپنی والدہ اور بچوں کا ساتھ نہ دیں ورنہ ان پر جھوٹے الزامات عائد کیے جائیں گے۔
فیروز خان نے اہلیہ کو ٹیگ کرتے ہوئے یہ بھی لکھا کہ گھر واپس مت آنا، شکریہ۔
اسٹوری میں مزید کہا گیا کہ وہ یہ سب اس لیے شیئر کر رہے ہیں کیونکہ سب کو کسی نہ کسی وقت مدد کی ضرورت پڑتی ہے اور انہیں یقین ہے کہ ان کے چاہنے والے ان پر اعتماد کریں گے۔
اداکار نے یہ بھی لکھا کہ وہ ہمیشہ پروجیکٹس میں مہذب رویہ اختیار کرتے رہے ہیں، کبھی کسی کو ناراض نہیں کیا اور انہیں یہ خوف نہیں کہ لوگ انہیں پہچانیں گے یا نہیں۔
اسٹوری میں انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ ماہر نفسیات سے علاج کروا رہے ہیں اور دوائیاں بھی لے رہے ہیں، تاہم اصل دکھ یہ ہے کہ کوئی شخص انہیں اپنے ہی لوگوں کی نظروں میں برا ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور نقصان پہنچانے پر تلا ہوا ہے۔
یہ اسٹوری تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی لیکن چند گھنٹوں بعد فیروز خان نے اپنے اسی اکاؤنٹ سے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ ان کا اکاؤنٹ ہیک کرلیا گیا تھا۔
اس وضاحت کے باوجود سوشل میڈیا پر بحث کا سلسلہ جاری ہے اور مداح یہ جاننے کے لیے بےچین ہیں کہ آیا یہ معاملہ واقعی ہیکنگ کا ہے یا کچھ اور۔
فی الحال اس معاملے پر ڈاکٹر زینب کی جانب سے کوئی باضابطہ ردعمل سامنے نہیں آیا۔
یاد رہے کہ فیروز خان نے جون 2024 میں ماہر نفسیات ڈاکٹر زینب سے شادی کی تھی۔
قبل ازیں ان کی پہلی شادی 2018 میں علیزے سلطان سے ہوئی تھی، جس سے ان کے دو بچے بھی ہیں، تاہم 2022 میں یہ شادی طلاق پر ختم ہوئی تھی اور علیزے نے فیروز خان پر گھریلو تشدد کے الزامات عائد کیے تھے۔