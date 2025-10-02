  • KHI: Partly Cloudy 33.9°C
  • LHR: Clear 34.9°C
  • ISB: Partly Cloudy 30.4°C
  • KHI: Partly Cloudy 33.9°C
  • LHR: Clear 34.9°C
  • ISB: Partly Cloudy 30.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

کراچی: ای چالان کا نفاذ، ٹریفک پولیس کے ناکے ختم، بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر کم ازکم 20 ہزار روپے جرمانہ ہوگا

ویب ڈیسک شائع October 2, 2025 اپ ڈیٹ October 2, 2025 03:39pm
— فائل فوٹو: آن لائن
— فائل فوٹو: آن لائن

کراچی میں ای چالان پر عملدرآمد شروع ہونے کے بعد شہر بھر سے ٹریفک پولیس کے ناکے ختم کردیے گئے ہیں جب کہ ٹریفک سیکشنز سے چالان مشینیں بھی جمع کرلی گئی ہیں اور ٹریفک پولیس کو بائیک لفٹنگ سے بھی روک دیا گیا ہے، آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا کہنا ہے کہ بغیر لائسنس موٹرسائیکل چلانے پر 20 ہزار روپے جرمانہ ہوگا۔

ڈان نیوز کے مطابق کراچی میں ای چالان پر عملدر آمد شروع ہونے کے بعد یکم اکتوبر سے ٹریفک پولیس اہلکاروں کو چالان کرنے سے روک دیا گیا تھا۔

آئی جی سندھ کے فیصلے پر ڈی آئی جی ٹریفک نے شہر بھر سے ٹریفک پولیس کے ناکے ختم کرنے کے احکامات جاری کردیے۔

ڈی آئی جی ٹریفک نے حکم دیا ہے کہ ای چالان کی پریکٹس کے لیے کوئی ٹریفک اہلکار کسی بھی گاڑی کو نہیں روک سکتا، کراچی بھر کے ٹریفک سیکشنز سے چالان مشینیں جمع کرلی گئی ہیں۔

ٹریفک پولیس کو بائیکس کی لفٹنگ سے بھی روک دیا گیا ہے، اب ٹریفک پولیس صرف ٹریفک میں خلل بننے والی گاڑیاں لفٹ کرسکے گی اور صرف ٹریفک کی روانی کے لیےتعینات رہے گی۔

دوسری جانب آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا کہنا ہےکہ بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے موٹر سائیکل چلانے پر 20 ہزار، کار پر 30 ہزار اور بھاری گاڑی پر 50 ہزار روپے کا چالان ہوگا۔

آئی جی سندھ غلام نبی میمن کے مطابق وہ بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے چالان کو ایک لاکھ تک لے جانے والے تھے، مگر سندھ حکومت نے اتنے بھاری چالان سے منع کردیا، انکا کہنا تھا کہ جب تک ڈرائیونگ لائسنس کو بہتر نہیں کریں گے، ٹریفک کا نظام بہتر نہیں ہوسکتا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کردیا

2

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

3

تنقید کے باوجود ’لازوال عشق‘ ریلیز، پہلی ہی قسط پر لوگ برہم

4

نیتن یاہو کی مداخلت سے غزہ معاہدے کا مسودہ تبدیل، پاکستان کا موقف غیر یقینی

5

ملک بھر میں 2 تا 7 اکتوبر تک بارش کی پیش گوئی

6

حماس کی قیادت غزہ امن منصوبے میں غیر مسلح ہونے کی شقوں میں ترمیم کی خواہاں

7

مسابقتی کمیشن نے پی ٹی سی ایل اور ٹیلی نار کے انضمام کی منظوری دے دی

8

قانون ساز فنڈنگ منصوبہ منظور کرنے میں ناکام، امریکا میں شٹ ڈاؤن نافذ ہوگیا

کارٹون

کارٹون : 2 اکتوبر 2025
کارٹون : 1 اکتوبر 2025