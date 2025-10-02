کراچی: ای چالان کا نفاذ، ٹریفک پولیس کے ناکے ختم، بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر کم ازکم 20 ہزار روپے جرمانہ ہوگا
کراچی میں ای چالان پر عملدرآمد شروع ہونے کے بعد شہر بھر سے ٹریفک پولیس کے ناکے ختم کردیے گئے ہیں جب کہ ٹریفک سیکشنز سے چالان مشینیں بھی جمع کرلی گئی ہیں اور ٹریفک پولیس کو بائیک لفٹنگ سے بھی روک دیا گیا ہے، آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا کہنا ہے کہ بغیر لائسنس موٹرسائیکل چلانے پر 20 ہزار روپے جرمانہ ہوگا۔
ڈان نیوز کے مطابق کراچی میں ای چالان پر عملدر آمد شروع ہونے کے بعد یکم اکتوبر سے ٹریفک پولیس اہلکاروں کو چالان کرنے سے روک دیا گیا تھا۔
آئی جی سندھ کے فیصلے پر ڈی آئی جی ٹریفک نے شہر بھر سے ٹریفک پولیس کے ناکے ختم کرنے کے احکامات جاری کردیے۔
ڈی آئی جی ٹریفک نے حکم دیا ہے کہ ای چالان کی پریکٹس کے لیے کوئی ٹریفک اہلکار کسی بھی گاڑی کو نہیں روک سکتا، کراچی بھر کے ٹریفک سیکشنز سے چالان مشینیں جمع کرلی گئی ہیں۔
ٹریفک پولیس کو بائیکس کی لفٹنگ سے بھی روک دیا گیا ہے، اب ٹریفک پولیس صرف ٹریفک میں خلل بننے والی گاڑیاں لفٹ کرسکے گی اور صرف ٹریفک کی روانی کے لیےتعینات رہے گی۔
دوسری جانب آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا کہنا ہےکہ بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے موٹر سائیکل چلانے پر 20 ہزار، کار پر 30 ہزار اور بھاری گاڑی پر 50 ہزار روپے کا چالان ہوگا۔
آئی جی سندھ غلام نبی میمن کے مطابق وہ بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے چالان کو ایک لاکھ تک لے جانے والے تھے، مگر سندھ حکومت نے اتنے بھاری چالان سے منع کردیا، انکا کہنا تھا کہ جب تک ڈرائیونگ لائسنس کو بہتر نہیں کریں گے، ٹریفک کا نظام بہتر نہیں ہوسکتا۔