استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد پر 40 فیصد اضافی ریگولیٹری ڈیوٹی عائد
وفاقی حکومت نے استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد پر 40 فیصد اضافی ریگولیٹری ڈیوٹی عائد کردی، کابینہ کی منظوری کے بعد فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) نے نوٹیفکیشن بھی جاری کردیا۔
وفاقی حکومت کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق استعمال شدہ گاڑیوں کی کمرشل درآمد پر 40 فیصد اضافی ڈیوٹی لگے گی، یہ ریگولیٹری ڈیوٹی پہلے سے عائد ڈیوٹی کے علاوہ ہوگی۔
نوٹی فکیشن میں کہا گیا کہ یہ اضافی ریگولیٹری ڈیوٹی 30 جون 2026 تک نافذ العمل رہے گی جب کہ آئندہ سال 30 جون کے بعد یہ ڈیوٹی ہرسال 10 فیصد کم کی جائے گی اور یہ ڈیوٹی 30-2029 تک مکمل طور پر ختم کردی جائے گی۔
یاد رہے کہ وفاقی حکومت نے استعمال شدہ گاڑیوں کی کمرشل درآمد کی اجازت دے رکھی ہے۔
علاوہ ازیں، وزارت تجارت گاڑیوں کی کمرشل درآمدکی اجازت کا نوٹیفکیشن جاری کرچکی ہے۔
ابتدا میں 5 سال سے کم پرانی گاڑیوں کو 30 جون 2026 تک درآمد کی اجازت ہوگی، آئندہ سال 30 جون کے بعد گاڑیوں کی عمر کی حد ختم کر دی جائے گی۔
امپورٹ پالیسی آرڈر 2022 میں درکار ضروری ترامیم کی جاچکی ہیں، درآمد کی اجازت ماحولیاتی و حفاظتی معیارات کی سخت تعمیل سےمشروط ہوگی۔
اقتصادی رابطہ کمیٹی ( ای سی سی ) نے 24 ستمبر کو استعمال شدہ گاڑیوں کی کمرشل درآمد کی منظوری دی تھی۔