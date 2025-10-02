  • KHI: Partly Cloudy 30°C
  • LHR: Clear 30.1°C
  • ISB: Clear 24.1°C
  • KHI: Partly Cloudy 30°C
  • LHR: Clear 30.1°C
  • ISB: Clear 24.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

وزیر داخلہ کا پمز ہسپتال کا دورہ، آزاد کشمیر میں زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں کی عیادت

عرفان سدوزئی شائع October 2, 2025 اپ ڈیٹ October 2, 2025 05:17pm
— فوٹو: عرفان سدوزئی
— فوٹو: عرفان سدوزئی

وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پمز ہسپتال کا دورہ کیا جہاں انہوں نے آزاد کشمیر میں زخمی ہونے والے اسلام آباد پولیس اور آزاد کشمیر پولیس کے اہلکاروں کی عیادت کی۔

ڈان نیوز کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی فردا فردا ہر زخمی اہلکار کے پاس گئے اور خیریت دریافت کی۔

‎‎ ‎محسن نقوی نے ہسپتال انتظامیہ کو زخمی پولیس اہلکاروں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی اور زخمی پولیس اہلکاروں کے جذبے اور بہادری کو سراہا۔

ان کا کہنا تھا کہ آپ سب نے انتہائی ہمت، حوصلے اور جوانمردی سے اپنے فرائض سرانجام دیئے، شرپسندی کے باوجود آپ نے تحمل سے کام لیا، آپ پاکستان کے بہادر سپوت ہیں اور ہم سب کو آپ پر ناز ہے۔

وزیر داخلہ محسن نقوی نے چیف کمشنر اور آئی جی اسلام آباد کو آزاد کشمیر پولیس کے جوانوں کا خصوصی خیال رکھنے کی ہدایت بھی کی۔ ‎ ان کا کہنا تھا کہ ‎پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے لیکن قانون ہاتھ میں لینے کسی کو اجازت نہیں جائے گی۔

مزید کہا کہ چند شر پسند عناصر دشمن کی ایما پر آزاد کشمیر کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے مذموم مقاصد کو ہر گز کامیاب نا ہونے دیں گے۔ ‎ ‎محسن نقوی کا کہنا تھا کہ پاکستانیوں کے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، حکومت کشمیری بھائیوں کے مسائل کے حل کے لئے ہمہ وقت تیار ہے۔

اس موقع پر چیف کمشنر اسلام آباد ، آئی جی اسلام آباد پولیس اور دیگر حکام بھی اس موقع پر موجود تھے، پمز ہسپتال میں اسلام آباد پولیس کے 31 اور آزاد کشمیر پولیس کے 12 اہلکار زیر علاج ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کردیا

2

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

3

تنقید کے باوجود ’لازوال عشق‘ ریلیز، پہلی ہی قسط پر لوگ برہم

4

نیتن یاہو کی مداخلت سے غزہ معاہدے کا مسودہ تبدیل، پاکستان کا موقف غیر یقینی

5

ملک بھر میں 2 تا 7 اکتوبر تک بارش کی پیش گوئی

6

حماس کی قیادت غزہ امن منصوبے میں غیر مسلح ہونے کی شقوں میں ترمیم کی خواہاں

7

مسابقتی کمیشن نے پی ٹی سی ایل اور ٹیلی نار کے انضمام کی منظوری دے دی

8

قانون ساز فنڈنگ منصوبہ منظور کرنے میں ناکام، امریکا میں شٹ ڈاؤن نافذ ہوگیا

کارٹون

کارٹون : 2 اکتوبر 2025
کارٹون : 1 اکتوبر 2025