  • KHI: Cloudy 31.7°C
  • LHR: Partly Cloudy 30.1°C
  • ISB: Sunny 28°C
  • KHI: Cloudy 31.7°C
  • LHR: Partly Cloudy 30.1°C
  • ISB: Sunny 28°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ملک کے مختلف شہروں میں 3 سے 7 اکتوبر تک طوفانی بارشیں متوقع، درجہ حرارت میں نمایاں کمی کا امکان

ڈان اخبار شائع October 3, 2025 اپ ڈیٹ October 3, 2025 10:31am
— فائل فوٹو
— فائل فوٹو

ملک کے مختلف شہروں میں 3 سے 7 اکتوبر کے دوران بارشوں اور طوفانی ہواؤں کا نیا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ اس دوران درجہ حرارت میں نمایاں کمی واقع ہوگی، جب کہ بعض علاقوں میں شدید بارش، آندھی اور اولے بھی برسنے کا امکان ہے۔

ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک بھر کے مختلف علاقوں میں 3 اکتوبر سے 7 اکتوبر کے درمیان بارش کا نیا سلسلہ شروع ہوگا، جس کے دوران وسیع پیمانے پر ہوا کے جھکڑ، بجلی کے طوفان اور اولے پڑنے کا امکان ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کے سلسلے کے دوران درجہ حرارت میں نمایاں کمی متوقع ہے۔

اس پیش گوئی کے پیش نظر پنجاب پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (پی ڈی ایم اے) نے صوبے میں 5 سے 7 اکتوبر کے دوران دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کے حوالے سے الرٹ جاری کیا۔

پنجاب میں اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، منڈی بہاالدین، گجرات، گوجرانوالہ، میانوالی اور خوشاب کے بعض علاقوں میں 2 اکتوبر کی رات سے 3 اکتوبر تک بارش اور بجلی کے طوفان متوقع ہیں۔

محکمہ موسمیات نے بتایا کہ 4 سے 6 اکتوبر کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، منڈی بہاالدین، گجرات، گوجرانوالہ، حافظ آباد، وزیرآباد، لاہور، قصور، شیخوپورہ، سیالکوٹ، نارووال، میانوالی، خوشاب، نورپور تھل، بھکر، لیہ، سرگودھا، ساہیوال، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ننکانہ صاحب، چنیوٹ، فیصل آباد، پاکپتن، بہاولنگر، وہاڑی، خانیوال، ملتان، لودھراں، بہاولپور، رحیم یار خان، راجن پور، کوٹ ادو اور ڈیرہ غازی خان میں وسیع پیمانے پر بارش اور ہوا/بجلی کے طوفان کے ساتھ بعض علاقوں میں شدید بارش اور اولے بھی متوقع ہیں۔

خیبر پختونخوا میں تقریباً تمام اضلاع میں وسیع پیمانے پر بارش اور بجلی کے طوفان آئیں گے۔

دیر، چترال، سوات، کوہستان، شانگلہ، بٹگرام، مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، بونیر، ملاکنڈ، باجوڑ، مہمند، کوہاٹ، پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، مردان، صوابی، خیبر، اورکزئی، کرم، ہنگو، کرک، بنوں، لکی مروت، وزیرستان، ٹانک اور ڈیرہ اسمٰعیل خان میں 2 سے 7 اکتوبر تک بارش ہوگی۔

اسی طرح کشمیر کے علاقے نیلم وادی، مظفرآباد، راولا کوٹ، پونچھ، ہٹیاں، باغ، حویلی، سدھنوتی، کوٹلی، بھمبر، میرپور اور گلگت بلتستان کے دیامر، استور، غذر، اسکردو، ہنزہ، گلگت، گانچھے اور شگر میں 4 سے 7 اکتوبر کے دوران وسیع پیمانے پر بارش، بجلی کے طوفان، بعض علاقوں میں شدید بارش اور اولے متوقع ہیں۔

تھرپارکر، عمر کوٹ، میرپورخاص، سانگھڑ، خیرپور، مٹیاری، ٹنڈو الہیار، ٹنڈو محمد خان، حیدرآباد، جامشورو، کراچی، ٹھٹہ، بدین اور سجاول میں 3 اکتوبر کو بارش، ہوا/بجلی کے طوفان اور بعض علاقوں میں شدید بارش متوقع ہے۔

ژوب، شیرانی، لورالائی، کوہلو، برکھان، ڈیرہ بگٹی، موسیٰ خیل، قلعہ سیف اللہ، کوئٹہ، زیارت، سبی اور نصیرآباد کے بعض علاقوں میں 4 سے 6 اکتوبر کے دوران مشابہ حالات رہنے کی توقع ہے۔

محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں زمین کھسکنے کے خطرات ہیں اور بڑے شہروں میں شہری سیلاب بھی آسکتا ہے۔

بیان میں کہا گیا کہ شدید بارش کے دوران دیر، سوات، شانگلہ، بونیر، کوہستان، مانسہرہ، ایبٹ آباد، چارسدہ، نوشہرہ، صوابی، مردان، مری، گلیات، اسلام آباد/راولپنڈی اور کشمیر میں مقامی نالوں/ندیوں میں اچانک سیلاب (فلیش فلڈ) آسکتا ہے، جو 4 سے 6 اکتوبر کے دوران ممکن ہے۔

محکمہ موسمیات کا مزید کہنا تھا کہ بلند پہاڑوں پر برفباری بھی ممکن ہے، خاص طور پر اپر خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں۔

موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے لیے ڈان میڈیا گروپ کی مہم بریتھ پاکستان کا حصہ بنیں۔
1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کردیا

2

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

3

تنقید کے باوجود ’لازوال عشق‘ ریلیز، پہلی ہی قسط پر لوگ برہم

4

نیتن یاہو کی مداخلت سے غزہ معاہدے کا مسودہ تبدیل، پاکستان کا موقف غیر یقینی

5

ملک بھر میں 2 تا 7 اکتوبر تک بارش کی پیش گوئی

6

حماس کی قیادت غزہ امن منصوبے میں غیر مسلح ہونے کی شقوں میں ترمیم کی خواہاں

7

مسابقتی کمیشن نے پی ٹی سی ایل اور ٹیلی نار کے انضمام کی منظوری دے دی

8

اسرائیلی حملے کے باوجود صمود فلوٹیلا رواں دواں، مشتاق احمد سمیت 200 گرفتار، دنیا بھر میں احتجاج

کارٹون

کارٹون : 3 اکتوبر 2025
کارٹون : 2 اکتوبر 2025