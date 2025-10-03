  • KHI: Rain 30°C
  • LHR: Clear 31.8°C
  • ISB: Clear 28.4°C
  • KHI: Rain 30°C
  • LHR: Clear 31.8°C
  • ISB: Clear 28.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

تابش ہاشمی مزاحیہ فلم میں ڈیبیو کرنے کو تیار، کاسٹ میں کون سے نامور اداکار شامل ہیں؟

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 03 اکتوبر 2025 02:02pm
—فوٹو: ریویو پی کے
—فوٹو: ریویو پی کے

معروف اسٹینڈ اپ کامیڈین و ٹی وی میزبان تابش ہاشمی اب اداکاری کے میدان میں قدم رکھنے جا رہے ہیں، وہ نامور اداکارہ ماہرہ خان اور فہد مصطفیٰ کے ساتھ ایک نئی مزاحیہ فلم میں نظر آئیں گے۔

تابش ہاشمی کو مزاحیہ شوز میں دلچسپی رکھنے والے لوگ اچھی طرح جانتے ہوں گے، وہ جیو کے مقبول شو ’ہنسنا منع ہے‘ کے میزبان ہیں اور اسٹینڈ اپ کامیڈین کے طور پر بھی شہرت رکھتے ہیں۔

ان کی حاضر جوابی کی صلاحیتیں اور شو کی مقبولیت انہیں شوبز کے دیگر فنکاروں میں بھی معروف بناتی ہیں، ان کے پروگرام میں اکثر شوبز شخصیات مہمان کے طور پر شرکت کرتی ہیں، پروگرام میں تابش ہاشمی خود بھی کئی بار اداکاری کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں۔

شوبز ویب سائٹ ’گلیکسی لولی وڈ‘ کے مطابق یہ فلم فہد مصطفیٰ کی پروڈکشن بینر بگ بینگ انٹرٹینمنٹ کے تحت تیار کی جا رہی ہے اور بہت جلد سنیما میں پیش کی جائے گی۔

رپورٹس کے مطابق یہ مزاحیہ فلم بگ بینگ انٹرٹینمنٹ کی پہلی فلم ہوگی، جسے بلال عاطف خان نے لکھا اور ہدایت کاری بھی کی ہے۔

ہدایتکار نبیل قریشی نے فلم کی پوسٹ کا اسکرین شاٹ انسٹاگرام اسٹوری میں شیئر کیا اور مرکزی کاسٹ کو ٹیگ کرتے ہوئے انہیں مبارکباد دی، ساتھ ہی کہا کہ یہ فلم بلاک بسٹر ثابت ہوگی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان سے کیوں جا رہی ہیں؟ ماہرین کی رائے

2

اسرائیلی حملے کے باوجود صمود فلوٹیلا رواں دواں، مشتاق احمد سمیت 200 گرفتار، دنیا بھر میں احتجاج

3

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

4

پروکٹر اینڈ گیمبل کا پاکستان میں کاروبار سمیٹنے، تھرڈ پارٹی ڈسٹری بیوٹر پر انحصار کا اعلان

5

جیکب آباد: مبینہ طور پر ایچ پی وی ویکسین لگنے کے بعد لڑکی کی موت، تحقیقاتی ٹیم پہنچ گئی

6

’بھٹو صاحب کو جب تک بلوچستان آپریشن کی غلطی کا احساس ہوا، بہت دیر ہوچکی تھی‘

7

بلند ترین سطح پر پہنچنے کے بعد سونے کی قیمت میں بڑی کمی

8

اداریہ: ’ٹرمپ اور نیتن یاہو نے مسلم دنیا کے ساتھ مذاق کیا ہے‘

کارٹون

کارٹون : 3 اکتوبر 2025
کارٹون : 2 اکتوبر 2025