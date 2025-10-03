مظفرآباد: حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مذاکرات کا دوسرا دور جاری
مظفرآباد میں حکومت کی مذاکراتی ٹیم اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مذاکرات کا دوسرا دور جاری ہے، حکومتی کمیٹی کے رکن ڈاکٹر طارق فضل چوہدری نے کہا ہے کہ ہم کشمیری عوام کے حقوق کے مکمل حامی ہیں، عوامی مفاد کے زیادہ تر مطالبات پہلے ہی منظور کیے جاچکے ہیں، چند مطالبات کیلئے آئینی ترامیم درکار ہیں، ان پر بات چیت جاری ہے۔
ڈان نیوز کے مطابق مظفر آباد میں حکومت کی مذاکراتی ٹیم اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مذاکرات کا دوسرا دور جاری ہے۔
حکومت کی طرف سے مذاکرات میں سینیٹر رانا ثنااللہ، احسن اقبال اور سردار یوسف، ڈاکٹر طارق فضل چوہدری، قمر زمان کائرہ اور انجینئر امیر مقام شریک ہیں جبکہ سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف ۔سابق صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان بھی مذاکرات کا حصہ ہیں۔
آزاد کشمیر کی حکومتی مذاکراتی کمیٹی بھی اجلاس میں شریک ہے جبکہ شوکت نواز میر، راجہ امجد ایڈووکیٹ اور انجم زمان عوامی ایکشن کمیٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔
وفاقی وزیر پارلیمانی امور اور وزیر اعظم کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن ڈاکٹر طارق فضل چوہدری نے بیان مین کہا کہ ہم کشمیری عوام کے حقوق کے مکمل حامی ہیں، عوامی مفاد کے زیادہ تر مطالبات پہلے ہی منظور کیے جا چکے ہیں، باقی چند مطالبات جن کے لیے آئینی ترامیم درکار ہیں ان پر بات چیت جاری ہے۔
ڈاکٹر طارق فضل نے واضح کیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں، امید ہے کہ ایکشن کمیٹی تمام مسائل کو پُرامن مکالمے کے ذریعے حل کرے گی۔
واضح رہے کہ 3 روزہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کے دوران مواصلاتی بلیک آؤٹ نے آزاد کشمیر کو مفلوج کر دیا تھا، کیونکہ مشترکہ عوامی ایکشن کمیٹی (جے اے اے سی) اپنے مطالبات پر بضد ہے، پچھلے ہفتے عوامی ایکشن کمیٹی اور وفاقی وزرا کے ساتھ مذاکرات کے دوران اشرافیہ کی مراعات اور مہاجرین کے لیے مخصوص نشستوں سے سے متعلق شرائط پر ڈیڈ لاک پیدا ہوگیا تھا۔
اس کے بعد حریف گروپوں نے مظاہرے کیے اور ایک دوسرے کو اس تشدد کا ذمہ دار ٹھہرایا جس سے بڑے پیمانے پر پُرامن تحریک متاثر ہوئی تھی۔