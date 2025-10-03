  • KHI: Cloudy 26.8°C
بحیرہ عرب میں ڈیپ ڈپریشن سمندری طوفان میں تبدیل ہوسکتا ہے، محکمہ موسمیات

امتیاز علیشائع 03 اکتوبر 2025 07:42pm
— فوٹو: محکمہ موسمیات
— فوٹو: محکمہ موسمیات

محکمہ موسمیات کے مطابق شمال مشرقی بحیرہ عرب میں موجود ڈیپ ڈپریشن آج رات تک سمندری طوفان میں تبدیل ہوسکتا ہے اور آئندہ 24 گھنٹوں میں اس کی شدت میں اضافہ ہوسکتا ہے۔

محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ سسٹم کے زیرِ اثر تھرپارکر، عمرکوٹ، بدین، ٹھٹھہ، سجاول، ٹنڈو محمد خان، حیدرآباد، مٹیاری اور جامشورو کے اضلاع میں جبکہ کراچی ڈویژن کے چند ایک مقامات پر ہلکی سے درمیانی شدت کی آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔

مزید کہا گیا ہے کہ صوبے کے دیگر حصوں میں گرم اور خشک موسم برقرار رہنے کا امکان ہے۔

نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ سندھ کے ساحل کے قریب ’40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا امکان ہے، جبکہ یہ ہواؤں کی رفتار 55 کلومیٹر فی گھنٹہ تک جا سکتی ہے۔

مزید کہا گیا ہے کہ ماہی گیروں کو اتوار تک گہرے سمندر میں جانے سے گریز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

محکمہ موسمیات نے خبردار کیا کہ آندھی اور بجلی ’کچی آبادیوں کے کمزور ڈھانچوں جیسے چھتیں اور دیواریں، بجلی کے کھمبے، بورڈز، گاڑیاں اور سولر پینل‘ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔

نوٹیفکیشن کے مطابق کراچی ڈویژن میں ہفتے کو موسم ’زیادہ تر ابرآلود اور مرطوب رہنے کا امکان ہے، ساتھ ہی ہلکی پھوار بھی ہوسکتی ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 سے 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کی توقع ہے۔

صبح کے وقت نمی 75 سے 85 فیصد جبکہ شام کے وقت 60 سے 70 فیصد تک رہنے کا امکان ہے۔

واضح رہے کہ گزشتہ روز جاری کردہ موسم کی ایڈوائزری میں کہا گیا تھا کہ 4 سے 6 اکتوبر کے دوران خلیج بنگال اور شمالی عربین سی دونوں سے مرطوب ہوائیں مزید مضبوط ہونے کی توقع ہے۔

