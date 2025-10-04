  • KHI: Cloudy 30.5°C
بی این پی نے بلوچستان اسمبلی میں اپنے واحد ایم پی اے کی رکنیت معطل کر دی

سلیم شاہد شائع October 4, 2025 اپ ڈیٹ October 4, 2025 10:42am
میر جہانزیب، سردار اختر مینگل کے استعفیٰ دینے کے بعد وڈھ کے حلقے سے منتخب ہوئے تھے۔ —فائل فوٹو: فیس بک
میر جہانزیب، سردار اختر مینگل کے استعفیٰ دینے کے بعد وڈھ کے حلقے سے منتخب ہوئے تھے۔ —فائل فوٹو: فیس بک

بلوچستان نیشنل پارٹی (بی این پی) نے بلوچستان اسمبلی میں اپنے واحد رکن میر جہانزیب مینگل کی پارٹی رکنیت 2 ماہ کے لیے معطل کر دی ہے۔

ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق پارٹی کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ فیصلہ میر جہانزیب مینگل کی جانب سے شوکاز نوٹس پر غیر تسلی بخش جواب، پارٹی پالیسیوں کی مسلسل خلاف ورزیوں، اور صوبائی اسمبلی میں مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کے حوالے سے پارٹی مؤقف کی نمائندگی نہ کرنے پر کیا گیا۔

بیان میں کہا گیا کہ میر جہانزیب مینگل نے اسمبلی اجلاس میں شرکت نہ کر کے اس ایکٹ کی مخالفت اور پارٹی کے بیانیے کی حمایت سے گریز کیا، جو ان کی ذمہ داری سے انحراف کے مترادف ہے۔

میر جہانزیب مینگل، سردار اختر مینگل کے استعفیٰ دینے کے بعد وڈھ کے حلقے سے ضمنی انتخاب میں رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے تھے، سردار اختر مینگل نے 2024 کے عام انتخابات میں قومی اور صوبائی دونوں نشستیں جیتی تھیں، لیکن انہوں نے قومی اسمبلی کی نشست برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، پارٹی نے جہانزیب مینگل کو ٹکٹ دیا تھا، جنہوں نے واضح اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی۔

بی این پی نے مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کو ایسی قانون سازی قرار دیا ہے، جو بلوچستان کے عوام کو ان کے وسائل کی ملکیت سے محروم کرنے اور ان کے آباؤ اجداد کی قربانیوں سے غداری کے مترادف ہے۔

پارٹی پہلے ہی اس ایکٹ اور اس میں مجوزہ ترامیم کو مسترد کر چکی ہے، اس مؤقف کے ساتھ کہ یہ بلوچ اور پشتون عوام کے بنیادی حقوق کو پامال کرتا ہے۔

بیان میں زور دیا گیا کہ بلوچستان کے وسائل اس کے عوام کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہیں، اور اس معاملے پر کوئی غفلت یا خاموشی ناقابلِ قبول ہے۔

