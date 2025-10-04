  • KHI: Partly Cloudy 30.2°C
  • LHR: Clear 31.4°C
  • ISB: Clear 27.7°C
  • KHI: Partly Cloudy 30.2°C
  • LHR: Clear 31.4°C
  • ISB: Clear 27.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

کراچی سے 390 کلو میٹر دور سمندری طوفان ’شکتی‘ نے مزید شدت اختیار کرلی

ویب ڈیسک شائع October 4, 2025 اپ ڈیٹ October 4, 2025 02:41pm
اگلے 36 گھنٹوں تک سمندر کی حالت نہایت خراب اور خطرناک رہنے کا خدشہ ہے — فائل فوٹو: اے ایف پی
اگلے 36 گھنٹوں تک سمندر کی حالت نہایت خراب اور خطرناک رہنے کا خدشہ ہے — فائل فوٹو: اے ایف پی

محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بحیرہ عرب میں بننے والے طوفان ’شکتی‘ نے مزید شدت اختیار کرلی ہے، طوفان اس وقت کراچی کے جنوب مغرب میں تقریباً 390 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔

ڈان نیوز کے مطابق بحیرہ عرب میں بننے والا سمندری طوفان شکتی مزید شدت اختیار کرگیا ہے، یہ طوفان مزید شدت اختیار کرنے کے بعد بتدریج کمزور ہونے کا امکان ظاہر کیا جارہا ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ کے ساحلی اضلاع میں آندھی، گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، کراچی ڈویژن کے مختلف علاقوں میں ہلکے سے درمیانے درجے کی بارش متوقع ہے۔

محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں طوفان کے مزید شدت اختیار کرنے کے بعد بتدریج کمزور ہونے کا امکان ہے، سمندر میں شدید طغیانی کے باعث ماہی گیروں کو گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔

سندھ کے ساحلی علاقوں میں 40 سے 55 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے،

سائیکلون کے مرکز کے اطراف ہواؤں کی رفتار 110 سے 125 کلومیٹر فی گھنٹہ تک بڑھ سکتی ہے۔

محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ اگلے 36 گھنٹوں تک سمندر کی حالت نہایت خراب اور خطرناک رہنے کا خدشہ ہے، اس لیے متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان سے کیوں جا رہی ہیں؟ ماہرین کی رائے

2

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

3

اسرائیلی حملے کے باوجود صمود فلوٹیلا رواں دواں، مشتاق احمد سمیت 200 گرفتار، دنیا بھر میں احتجاج

4

پروکٹر اینڈ گیمبل کا پاکستان میں کاروبار سمیٹنے، تھرڈ پارٹی ڈسٹری بیوٹر پر انحصار کا اعلان

5

جیکب آباد: مبینہ طور پر ایچ پی وی ویکسین لگنے کے بعد لڑکی کی موت، تحقیقاتی ٹیم پہنچ گئی

6

’بھٹو صاحب کو جب تک بلوچستان آپریشن کی غلطی کا احساس ہوا، بہت دیر ہوچکی تھی‘

7

بلند ترین سطح پر پہنچنے کے بعد سونے کی قیمت میں بڑی کمی

8

اداریہ: ’ٹرمپ اور نیتن یاہو نے مسلم دنیا کے ساتھ مذاق کیا ہے‘

کارٹون

کارٹون : 3 اکتوبر 2025
کارٹون : 2 اکتوبر 2025