  • KHI: Partly Cloudy 30.2°C
  • LHR: Clear 31.4°C
  • ISB: Clear 27.7°C
  • KHI: Partly Cloudy 30.2°C
  • LHR: Clear 31.4°C
  • ISB: Clear 27.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

جج ہمایوں دلاور کیخلاف سوشل میڈیا مہم کیس، عمران ریاض کے وارنٹ گرفتاری جاری

طاہر نصیر شائع October 4, 2025 اپ ڈیٹ October 4, 2025 03:11pm
— فائل فوٹو: اسکرین شارٹ
— فائل فوٹو: اسکرین شارٹ

اسلام آباد کی مقامی عدالت نے جج ہمایوں دلاور کے خلاف سوشل میڈیا مہم کیس میں یوٹیوبر عمران ریاض کے وارنٹ گرفتاری جاری کردیے۔

اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں جج ہمایوں دلاور کے خلاف سوشل میڈیا مہم کیس کی سماعت ہوئی۔

دوران سماعت، نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے) کی جانب سے یوٹیوبر عمران ریاض خان کے وارنٹ گرفتاری حاصل کرلیے گئے۔

جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ نے جج ہمایوں دلاور کے خلاف سوشل میڈیا مہم کیس میں یوٹیوبر عمران ریاض کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔

عدالت نے یوٹیوبر عمران ریاض خان کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔

واضح رہے کہ این سی سی آئی اے کی جانب سے وارنٹ گرفتاری کے لیے باقاعدہ درخواست دائر کی گئی تھی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان سے کیوں جا رہی ہیں؟ ماہرین کی رائے

2

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

3

اسرائیلی حملے کے باوجود صمود فلوٹیلا رواں دواں، مشتاق احمد سمیت 200 گرفتار، دنیا بھر میں احتجاج

4

پروکٹر اینڈ گیمبل کا پاکستان میں کاروبار سمیٹنے، تھرڈ پارٹی ڈسٹری بیوٹر پر انحصار کا اعلان

5

جیکب آباد: مبینہ طور پر ایچ پی وی ویکسین لگنے کے بعد لڑکی کی موت، تحقیقاتی ٹیم پہنچ گئی

6

’بھٹو صاحب کو جب تک بلوچستان آپریشن کی غلطی کا احساس ہوا، بہت دیر ہوچکی تھی‘

7

بلند ترین سطح پر پہنچنے کے بعد سونے کی قیمت میں بڑی کمی

8

اداریہ: ’ٹرمپ اور نیتن یاہو نے مسلم دنیا کے ساتھ مذاق کیا ہے‘

کارٹون

کارٹون : 3 اکتوبر 2025
کارٹون : 2 اکتوبر 2025