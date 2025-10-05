  • KHI: Partly Cloudy 30.8°C
اسلام آباد: وزیراعظم شہباز شریف ملائیشیا کے دورے پر روانہ

ویب ڈیسکشائع 05 اکتوبر 2025 11:38am
— فوٹو: پرائم منسر آفس، ایکس
— فوٹو: پرائم منسر آفس، ایکس

وزیراعظم شہباز شریف ملائیشیا کے دورے پر روانہ ہوگئے، وزیراعظم شہبازشریف اپنے ملائیشین ہم منصب سے ملاقات کرینگے، دونوں رہنما اہم علاقائی اور عالمی پیشرفت پر تبادلہ خیال کریں گے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام میں وزیراعظم شہباز شریف نے آگاہ کیا کہ وہ ملائیشین ہم منصب انور ابراہیم کی دعوت پر ملائیشیا کا سرکاری دورہ کررہے ہیں۔

ملائیشین وزیراعظم سے ملاقات میں تجارتی و اقتصادی امور کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پربات ہوگی، اہم عالمی اور علاقائی امور پر گفتگو ہوگی۔

وزیراعظم شہباز شریف نے اس امید کا اظہار کیا کہ پاکستان اور ملائیشیا کےتعلقات فروغ پاتے رہیں گے، دفترخارجہ کے مطابق نائب وزیراعظم اسحٰق ڈار، وفاقی وزرا اور اعلیٰ سطح وفد بھی ہمراہ ہوں گا، پاکستان اور ملائیشیا کے دوران مختلف شعبوں میں تعاون کےمعاہدوں پر دستخط متوقع ہیں۔

