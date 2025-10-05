رواں مالی سال کے ابتدائی 2 ماہ میں خدمات کی برآمدات 1.39 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں
پاکستان کی خدمات کی برآمدات میں رواں مالی سال کے ابتدائی دو ماہ کے دوران نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جن کی مجموعی مالیت 1.39 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔
ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق پاکستان کی خدمات کی برآمدات میں رواں مالی سال کے دوسرے مہینے میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 8.41 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کی بنیادی وجہ معلوماتی ٹیکنالوجی (آئی ٹی) کی بڑھتی ہوئی برآمدات ہیں۔
اشیائی برآمدات کے برعکس خدمات کی برآمدات نے مالی سال 2026 کے آغاز سے ہی مثبت نمو ظاہر کی ہے، جولائی میں خدمات کی برآمدات میں سال بہ سال 18.27 فیصد اضافہ ہوا۔
پاکستان بیورو آف اسٹیٹکس (پی بی ایس) کے جمع کردہ اعداد و شمار کے مطابق جولائی ایف وائی 26 میں ٹیلی کمیونیکیشن، کمپیوٹر اور انفارمیشن سروسز نے اس ترقی میں بنیادی کردار ادا کیا۔
اگست میں خدمات کی برآمدات 67 کروڑ 19 لاکھ 80 ہزار ڈالر تک پہنچ گئیں، جو گزشتہ سال کے اسی مہینے میں 61 کروڑ 99 لاکھ 40 ہزار ڈالر تھیں، تاہم ماہ بہ ماہ بنیاد پر خدمات کی برآمدات میں 7.30 فیصد کمی واقع ہوئی۔
روپے کی صورت میں اگست ایف وائی 26 میں برآمدات 9.85 فیصد بڑھ کر 1 کھرب 89 ارب 66 کروڑ 20 لاکھ روپے تک پہنچ گئیں، جو گزشتہ سال اگست ایف وائی 25 میں 1 کھرب 72 ارب 65 کروڑ 10 لاکھ روپے تھیں، یہ موجودہ مالی سال میں خدمات کی برآمدات میں مسلسل اوپر کی جانب رجحان ظاہر کرتا ہے۔
مالی سال 26 کے ابتدائی دو مہینوں (جولائی تا اگست) کے دوران خدمات کی کل برآمدات 1 ارب 39 کروڑ 60 لاکھ ڈالر رہیں، جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کی 1 ارب 25 کروڑ ڈالر کے مقابلے میں 11.73 فیصد زیادہ ہیں۔
مالی سال 25 میں پاکستان کی خدمات کی برآمدات 9.23 فیصد بڑھ کر 8 ارب 39 کروڑ ڈالر ہو گئیں، جو ایک سال قبل 7 ارب 68 کروڑ ڈالر تھیں۔
فروری 2024 سے خدمات کے شعبے میں مسلسل نمو دیکھنے میں آرہی ہے، جس کی بڑی وجہ آئی ٹی اور دیگر کاروباری خدمات کی برآمدات میں اضافہ ہے، تاہم اگست 2024 میں 6.50 فیصد کی کمی ریکارڈ کی گئی۔
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق ٹیلی کمیونیکیشن، کمپیوٹر اور انفارمیشن سروسز کی برآمدات جولائی تا اگست ایف وائی 26 میں بڑھ کر 69 کروڑ 10 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئیں، جو گزشتہ سال کے اسی عرصے میں 58 کروڑ 40 لاکھ ڈالر تھیں، یعنی 18.32 فیصد اضافہ۔
دیگر کاروباری خدمات کی برآمدات میں بھی 16.66 فیصد اضافہ ہوا، جو 2 ماہ میں 30 کروڑ 10 لاکھ ڈالر رہیں، جب کہ گزشتہ سال اسی مدت میں یہ 25 کروڑ 80 لاکھ ڈالر تھیں۔
تاہم، ٹرانسپورٹ خدمات کی برآمدات 4.62 فیصد کم ہو کر 13 کروڑ ڈالر سے 12 کروڑ 40 لاکھ ڈالر رہ گئیں۔
سیاحت خدمات کی برآمدات میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی، جو جولائی تا اگست ایف وائی 26 میں 18.91 فیصد کم ہو کر 11 کروڑ 10 لاکھ ڈالر سے 9 کروڑ ڈالر رہ گئیں۔
درآمدات کے شعبے میں خدمات کی درآمدات اگست ایف وائی 26 میں 13.36 فیصد بڑھ کر 1 ارب 10 کروڑ 80 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئیں، جو گزشتہ سال 97 کروڑ 81 لاکھ 90 ہزار ڈالر تھیں، ماہ بہ ماہ بنیاد پر درآمدات میں 11.43 فیصد اضافہ ہوا۔
مالی سال 26 کے پہلے دو مہینوں میں خدمات کی کل درآمدات 2 ارب 10 کروڑ 40 لاکھ ڈالر رہیں، جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کی 1 ارب 85 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کے مقابلے میں 13.43 فیصد زیادہ ہیں۔
ٹرانسپورٹ خدمات کی درآمدات 7.03 فیصد کم ہو کر 82 کروڑ 40 لاکھ ڈالر سے 76 کروڑ 60 لاکھ ڈالر تک آگئیں، جب کہ ٹریول خدمات کی درآمدات میں دو گنا سے زائد اضافہ ہوا، جو گزشتہ سال کے 36 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کے مقابلے میں بڑھ کر 73 کروڑ 50 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئیں یعنی 103.6 فیصد اضافہ۔
نتیجتاً خدمات کے شعبے میں تجارتی خسارہ 16.94 فیصد بڑھ کر مالی سال 26 کے ابتدائی دو مہینوں میں 70 کروڑ 72 لاکھ 30 ہزار ڈالر تک پہنچ گیا، جو گزشتہ سال کے اسی عرصے میں 60 کروڑ 47 لاکھ 90 ہزار ڈالر تھا۔